Entre consignas y pancartas, monclovenses exigen justicia y mayor seguridad

MONCLOVA, COAH.- Este sábado, un grupo de ciudadanos se reunió en la Plaza Magisterio, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape en Monclova, para sumarse a la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z México.

Vestidos de blanco como símbolo de unidad, los asistentes portaron pancartas y lanzaron consignas en defensa de la participación ciudadana. Exigieron justicia y seguridad tras el reciente asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

