Entre consignas y pancartas, monclovenses exigen justicia y mayor seguridad (video)
La movilización convocada por Generación Z México reunió a ciudadanos que exigieron justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
MONCLOVA, COAH.- Este sábado, un grupo de ciudadanos se reunió en la Plaza Magisterio, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape en Monclova, para sumarse a la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z México.
Vestidos de blanco como símbolo de unidad, los asistentes portaron pancartas y lanzaron consignas en defensa de la participación ciudadana. Exigieron justicia y seguridad tras el reciente asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.
“Esta marcha es por el asesinato del presidente Carlos Manzo, se sabe que pidió seguridad a la presidenta Claudia y se le fue negada”, dijo Renata García, joven manifestante.
Durante la concentración se escucharon frases como “¡Fuera Morena!”, con las cuales los participantes expresaron su rechazo a lo que consideran una concentración excesiva del poder político en el país.
Los organizadores señalaron que este tipo de acciones buscan “recordar que el poder debe mantenerse en manos de la ciudadanía” y advirtieron que podrían convocar nuevas actividades en la Región Centro del estado.