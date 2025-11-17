Entre consignas y pancartas, monclovenses exigen justicia y mayor seguridad (video)

Monclova
/ 17 noviembre 2025
    Entre consignas y pancartas, monclovenses exigen justicia y mayor seguridad (video)
    Asistentes exigieron mayor seguridad y justicia en medio del clima de violencia registrado en el país. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

La movilización convocada por Generación Z México reunió a ciudadanos que exigieron justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

MONCLOVA, COAH.- Este sábado, un grupo de ciudadanos se reunió en la Plaza Magisterio, ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape en Monclova, para sumarse a la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z México.

Vestidos de blanco como símbolo de unidad, los asistentes portaron pancartas y lanzaron consignas en defensa de la participación ciudadana. Exigieron justicia y seguridad tras el reciente asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

“Esta marcha es por el asesinato del presidente Carlos Manzo, se sabe que pidió seguridad a la presidenta Claudia y se le fue negada”, dijo Renata García, joven manifestante.

Durante la concentración se escucharon frases como “¡Fuera Morena!”, con las cuales los participantes expresaron su rechazo a lo que consideran una concentración excesiva del poder político en el país.

Ciudadanos vestidos de blanco se concentraron en la Plaza Magisterio como parte de una movilización nacional. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Los organizadores señalaron que este tipo de acciones buscan “recordar que el poder debe mantenerse en manos de la ciudadanía” y advirtieron que podrían convocar nuevas actividades en la Región Centro del estado.

Justicia
Seguridad
Manifestaciones

Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

