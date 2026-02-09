Entrega Manolo Jiménez obras de pavimentación en Monclova por 83.3 mdp

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión conjunta de 83.3 millones de pesos, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, entregó obras de pavimentación y recarpeteo en distintos sectores de Monclova, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las familias del municipio. Durante el evento realizado en la colonia Las Misiones, el mandatario estatal anunció que en las próximas semanas iniciará el programa Obras Sociales a Pasos de Gigante 2026, el cual contempla una inversión superior a 130 millones de pesos para Monclova, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con el desarrollo urbano y social de la ciudad. TE PUEDE INTERESAR: La Laguna: aplazan juicio por segunda vez y feministas causan disturbios frente al Palacio de Justicia

Jiménez Salinas destacó que las obras entregadas son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Monclova, bajo un esquema de mezcla de recursos que permite ampliar el alcance y el impacto de los proyectos en beneficio de la población. Añadió que, de manera paralela, se impulsan proyectos estratégicos de gran escala, como la modernización del Libramiento Oriente, con una inversión superior a los 90 millones de pesos, además de un paquete de megaobras carreteras que fortalecerán la conectividad y competitividad de la región Centro del estado.

El gobernador subrayó que Coahuila mantiene una visión integral de desarrollo que combina infraestructura, programas sociales, generación de empleo y seguridad pública, factores que han permitido que el estado se consolide como uno de los más seguros del país y un destino atractivo para la inversión. En representación de las familias beneficiadas, Sonia Patricia Ortega Ortega, vecina de las colonias El Campanario y Las Misiones, agradeció a las autoridades estatales y municipales por cumplir con hechos. Señaló que las obras mejoran la vida cotidiana, facilitan los traslados y brindan mayor seguridad a peatones y automovilistas.