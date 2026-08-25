Muere un albañil electrocutado en una obra en la colonia Praderas del Sur, en Monclova

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Monclova
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    Muere un albañil electrocutado en una obra en la colonia Praderas del Sur, en Monclova

El trabajador quedó sin vida en la azotea y fue necesario realizar maniobras especiales para rescatar el cuerpo

MONCLOVA, COAH.- Una descarga eléctrica de alta tensión terminó con la vida de un trabajador de la construcción que realizaba labores este martes en la azotea de un domicilio de la colonia Praderas del Sur, en Monclova, Coahuila.

El hecho ocurrió después de las 11:00 horas de este martes, en una vivienda de la calle Coquizadora, cerca del cruce con Primero de Enero. La víctima fue identificada como Juan Román Martínez, de 48 años, vecino de la colonia Diana Laura, en Frontera.

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De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba en el segundo piso junto con otros albañiles cuando las ramas de un árbol ubicado en el exterior se movieron con el viento y entraron en contacto con cables de alta tensión. El contacto habría generado un arco eléctrico que alcanzó al trabajador.

Sus compañeros solicitaron auxilio al 911, lo que movilizó a paramédicos de Cruz Roja, Bomberos y personal de Protección Civil. Los rescatistas subieron hasta el inmueble, pero al revisar al trabajador confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Bomberos aseguraron el área y policías municipales restringieron el acceso para evitar nuevos riesgos. Posteriormente acudieron agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

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Debido a que el cuerpo permanecía en la parte alta del inmueble, los rescatistas utilizaron una canastilla y cuerdas para realizar el descenso. Personal de la Comisión Federal de Electricidad también acudió al sitio para atender la situación relacionada con las líneas eléctricas.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias precisas del accidente.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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