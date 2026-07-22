Entregan pavimentación de 1.6 mdp en la colonia Lupita Murguía, Monclova

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    Entregan pavimentación de 1.6 mdp en la colonia Lupita Murguía, Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la pavimentación de la calle en la colonia Lupita Murguía, obra que incluyó la rehabilitación previa de las redes de agua potable y drenaje. LIDIET MEXICANO

La obra incluyó la rehabilitación de las redes de agua y drenaje; el Municipio continuará con proyectos de infraestructura y regularización de predios

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, entregó una nueva obra de pavimentación en la colonia Lupita Murguía, donde destacó que, además de mejorar la movilidad, los trabajos incluyeron previamente la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria para garantizar una obra de calidad.

Durante la entrega, el edil recordó que el año pasado ya se había intervenido otra vialidad del sector. Sin embargo, en esta calle fue necesario aplazar la pavimentación para atender primero problemas de nivelación de predios, así como trabajos pendientes en las líneas de agua potable y drenaje.

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“Primero se hizo lo que corresponde por ley, que fue la línea de agua y drenaje, y después se concluyó la pavimentación. Con esto se dignifica mucho este espacio para beneficio de los vecinos”, expresó.

La obra representó una inversión de 1.6 millones de pesos y forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, mediante el cual el Municipio continúa ejecutando proyectos de infraestructura en distintos sectores de la ciudad.

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

Villarreal Pérez señaló que aún existen obras pendientes en la colonia, por lo que los trabajos continuarán para cerrar circuitos viales y atender las principales necesidades de las familias.

Asimismo, informó que el Ayuntamiento avanza en el proceso para brindar certeza jurídica a quienes habitan en este sector, donde existen predios con distintas condiciones legales.

Explicó que algunos terrenos pertenecen al Municipio y se encuentran en proceso de regularización ante el Congreso del Estado. Otros son propiedad de particulares, con quienes se buscan acuerdos, mientras que algunos más ya cuentan con arreglos previos que facilitarán su regularización.

El alcalde reiteró que el gobierno municipal seguirá priorizando las obras de acuerdo con las necesidades de cada colonia, principalmente en materia de agua potable, drenaje y pavimentación.

Finalmente, adelantó que en las próximas semanas continuarán las entregas, supervisiones e inicios de nuevas obras contempladas dentro del Plan Prendamos Monclova, además de proyectos que se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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