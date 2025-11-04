Equipan a bomberos de Monclova para mejorar las atenciones a la ciudadanía
El alcalde entregó el nuevo equipamiento por un valor de más de 100 mil pesos y que continúa el proceso de registro de los trabajadores al IMSS
MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 100 mil pesos, se logró equipar al Cuerpo Heroico de Bomberos de Monclova con un compresor que permitirá recargar los equipos de respiración autónoma y alimentar diversas herramientas que funcionan con aire comprimido, como cortadoras y sierras, utilizadas en operaciones de rescate.
El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó el equipo a Pedro Alvarado, director de Protección Civil de Monclova, y destacó que este beneficio no solo favorece a los bomberos locales, sino también a los cuerpos de rescate de la región, ya que es el único equipo de este tipo en la zona.
Mencionó que el compresor había sido solicitado previamente por el director del área. “Es el primer compresor de este tipo; nunca había habido un equipo así en la región”, señaló Villarreal Pérez.
El edil enfatizó la importancia de generar acciones que fortalezcan a los departamentos del municipio, para lograr mejores resultados en la atención a la ciudadanía.
Asimismo, recordó que continúa el proceso de registrar a los trabajadores del municipio en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de que reciban una mejor atención médica.
Esto complementará la labor que realizan los miembros del heroico cuerpo de bomberos y otros trabajadores operativos del ayuntamiento.
Por su parte, Pedro Alvarado agradeció al alcalde por las mejoras implementadas en el departamento, el cual debe mantenerse actualizado para atender correctamente a la población monclovense.
“La entrega de este compresor es una de las prioridades para todos los bomberos. Cuidar a los bomberos es cuidar a sus familias. El alcalde está muy comprometido con ello, y esperamos que este equipo sea de gran apoyo, ya que sabíamos que lo necesitábamos desde hace mucho tiempo”, concluyó el director.