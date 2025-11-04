Equipan a bomberos de Monclova para mejorar las atenciones a la ciudadanía

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 100 mil pesos, se logró equipar al Cuerpo Heroico de Bomberos de Monclova con un compresor que permitirá recargar los equipos de respiración autónoma y alimentar diversas herramientas que funcionan con aire comprimido, como cortadoras y sierras, utilizadas en operaciones de rescate.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó el equipo a Pedro Alvarado, director de Protección Civil de Monclova, y destacó que este beneficio no solo favorece a los bomberos locales, sino también a los cuerpos de rescate de la región, ya que es el único equipo de este tipo en la zona.

Mencionó que el compresor había sido solicitado previamente por el director del área. “Es el primer compresor de este tipo; nunca había habido un equipo así en la región”, señaló Villarreal Pérez.