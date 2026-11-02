Escapa adolescente de cuatro agresores tras ser herido con navaja en Monclova

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    Escapa adolescente de cuatro agresores tras ser herido con navaja en Monclova
    Elementos municipales solicitaron apoyo para atender al menor. ARCHIVO

El afectado presentó una herida en la mano derecha y llegó hasta un evento religioso en la colonia Tierra y Esperanza, donde recibió auxilio

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 17 años terminó con una herida en la mano derecha luego de ser atacado con un arma blanca por cuatro sujetos en la colonia Veteranos, en Monclova. Tras conseguir escapar, caminó hasta un evento religioso donde pidió ayuda.

El afectado fue identificado como Erick Jesús “N”, vecino de la colonia Del Río, quien durante la madrugada del domingo 1 de noviembre fue interceptado por los cuatro individuos, con quienes presuntamente sostuvo un enfrentamiento.

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Durante la agresión, uno de los sujetos utilizó una navaja y alcanzó a lesionarlo en la mano derecha. La herida le provocó un sangrado considerable, por lo que el menor buscó un lugar donde pudiera recibir auxilio.

Después de alejarse de sus atacantes, llegó hasta un festejo organizado por la agrupación Cristo Vive, sobre la avenida Revolución, en el cruce con Primero de Mayo, en la colonia Tierra y Esperanza.

En el lugar se encontraban elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el adolescente presentaba una lesión sangrante.

Los hechos quedaron bajo conocimiento de las autoridades, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la identidad o detención de los cuatro presuntos agresores.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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