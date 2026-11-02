Escapa adolescente de cuatro agresores tras ser herido con navaja en Monclova

El afectado fue identificado como Erick Jesús “N”, vecino de la colonia Del Río, quien durante la madrugada del domingo 1 de noviembre fue interceptado por los cuatro individuos, con quienes presuntamente sostuvo un enfrentamiento.

MONCLOVA, COAH.- Un adolescente de 17 años terminó con una herida en la mano derecha luego de ser atacado con un arma blanca por cuatro sujetos en la colonia Veteranos, en Monclova . Tras conseguir escapar, caminó hasta un evento religioso donde pidió ayuda.

Durante la agresión, uno de los sujetos utilizó una navaja y alcanzó a lesionarlo en la mano derecha. La herida le provocó un sangrado considerable, por lo que el menor buscó un lugar donde pudiera recibir auxilio.

Después de alejarse de sus atacantes, llegó hasta un festejo organizado por la agrupación Cristo Vive, sobre la avenida Revolución, en el cruce con Primero de Mayo, en la colonia Tierra y Esperanza.

En el lugar se encontraban elementos de la Policía Municipal, quienes solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que el adolescente presentaba una lesión sangrante.

Los hechos quedaron bajo conocimiento de las autoridades, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la identidad o detención de los cuatro presuntos agresores.

(Con información de medios locales)