Pierde hombre parte de una oreja tras mordida durante riña en Monclova

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    Pierde hombre parte de una oreja tras mordida durante riña en Monclova
    El hombre de 43 años recibió atención médica tras el altercado. ARCHIVO

La agresión ocurrió durante una reunión en la colonia Margarito Silva; el afectado tuvo que ser llevado a un hospital para recibir atención médica

MONCLOVA, COAH.- Una reunión entre vecinos terminó en una agresión que dejó a un hombre de 43 años con una lesión grave en la oreja derecha, luego de que uno de los participantes en la pelea le arrancara un fragmento de una mordida.

El afectado fue identificado como Jesús ¨N¨, quien habría convivido con varias personas durante la noche del sábado en la colonia Margarito Silva, en Monclova. Sin embargo, alrededor de las 02:00 horas del domingo 1 de noviembre, la reunión derivó en un enfrentamiento entre varios asistentes.

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La riña ocurrió en el cruce de las calles Salvador Díaz y Francisco Murguía. Durante el altercado, Jesús recibió varios golpes y uno de sus contrincantes lo mordió en la oreja derecha, provocándole la pérdida de una parte.

Debido a la lesión, el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha informado si alguno de los participantes fue detenido ni si existe una denuncia formal por la agresión.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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