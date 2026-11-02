Pierde hombre parte de una oreja tras mordida durante riña en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una reunión entre vecinos terminó en una agresión que dejó a un hombre de 43 años con una lesión grave en la oreja derecha, luego de que uno de los participantes en la pelea le arrancara un fragmento de una mordida.

El afectado fue identificado como Jesús ¨N¨, quien habría convivido con varias personas durante la noche del sábado en la colonia Margarito Silva, en Monclova. Sin embargo, alrededor de las 02:00 horas del domingo 1 de noviembre, la reunión derivó en un enfrentamiento entre varios asistentes.