Vacuna contra la influenza protege contra la mega gripe: Salud Coahuila

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que la vacuna contra la influenza ofrece protección también contra la nueva variante H3N2, conocida como “súper gripe”.

El funcionario explicó que este virus presenta síntomas similares a los de las cepas estacionales de influenza y al H1N1, y aclaró que, aunque se trata de una mutación, el riesgo de que sea altamente agresivo disminuye considerablemente cuando la población está vacunada.

“Se trata de una cepa que va mutando y haciendo sus mutaciones. Sin embargo, el riesgo de que este virus sea muy agresivo se reduce siempre y cuando las personas estén vacunadas”, indicó el secretario de salud en la entidad.

Ante esta situación, las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población a vacunarse, destacando que hasta el momento se han aplicado más de 400 mil dosis contra la influenza en la entidad. El biológico se encuentra disponible en todos los centros de salud y hospitales.

Aclaró que Coahuila se mantiene en vigilancia epidemiológica, pero no en estado de alerta. A nivel nacional, se ha confirmado un solo caso, cuyo paciente se encuentra estable y en tratamiento en su domicilio, de acuerdo con autoridades federales.

Recomendaciones de prevención

Para reducir el riesgo de contagio, la Secretaría de Salud recomendó seguir las medidas preventivas habituales contra la influenza, como el lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y espacios con alta concurrencia, especialmente si se presentan síntomas respiratorios.

Asimismo, se exhortó al uso de cubrebocas, principalmente cuando se presentan molestias, y a no enviar a menores a la escuela si muestran síntomas de gripa.

Las autoridades federales prevén un repunte de casos de influenza estacional, aunque precisaron que no representa un riesgo para la capacidad hospitalaria.

En Coahuila, actualmente se registran más casos de influenza que de COVID-19: al corte de noviembre se contabilizaron 232 contagios de influenza y 136 de COVID-19.