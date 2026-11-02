Esperan miles de visitantes en panteones de Monclova este Día de Muertos

El alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que, ante el movimiento que se ha registrado en los camposantos, se mantienen los trabajos de limpieza y mantenimiento, además del abastecimiento de agua para que las familias puedan realizar sus labores en las tumbas.

MONCLOVA, COAH.- Miles de familias acudieron durante el fin de semana a los panteones municipales de Monclova para recordar a sus seres queridos, pero será este 2 de noviembre cuando se registre la mayor afluencia, con una expectativa de entre 2 mil y 3 mil visitantes durante las horas más concurridas.

Explicó que muchos ciudadanos aprovechan la visita para hacer limpieza adicional en los espacios donde descansan sus familiares, por lo que existe una coordinación con el equipo de Servicios Primarios para retirar la basura, la maleza y los residuos que se generan, así como atender los detalles de mantenimiento.

También destacó que las diferentes pipas se encuentran abasteciendo los depósitos de agua instalados en los panteones municipales, a fin de que los visitantes cuenten con este recurso durante sus labores.

Villarreal pidió a la ciudadanía mantener el orden y tener paciencia ante la importante afluencia de personas, principalmente durante este lunes, cuando se espera el mayor movimiento.

Detalló que las horas de mayor actividad serán entre las 5 y las 10 de la noche, por lo que este 2 de noviembre se ampliará el horario de atención de los panteones, que durante el fin de semana cerraron a las 7 de la tarde.

Con esta medida, las familias tendrán más tiempo para acudir a los camposantos y honrar la memoria de sus seres queridos en una de las fechas más significativas para la tradición mexicana.