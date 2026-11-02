Esperan miles de visitantes en panteones de Monclova este Día de Muertos

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    Esperan miles de visitantes en panteones de Monclova este Día de Muertos
    Personal de Servicios Primarios mantiene labores de limpieza y abastecimiento de agua en los camposantos ante la llegada de visitantes. LIDIET MEXICANO

Prevén entre 2 mil y 3 mil visitantes en los panteones de Monclova este 2 de noviembre; ampliarán los horarios de atención

MONCLOVA, COAH.- Miles de familias acudieron durante el fin de semana a los panteones municipales de Monclova para recordar a sus seres queridos, pero será este 2 de noviembre cuando se registre la mayor afluencia, con una expectativa de entre 2 mil y 3 mil visitantes durante las horas más concurridas.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que, ante el movimiento que se ha registrado en los camposantos, se mantienen los trabajos de limpieza y mantenimiento, además del abastecimiento de agua para que las familias puedan realizar sus labores en las tumbas.

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Explicó que muchos ciudadanos aprovechan la visita para hacer limpieza adicional en los espacios donde descansan sus familiares, por lo que existe una coordinación con el equipo de Servicios Primarios para retirar la basura, la maleza y los residuos que se generan, así como atender los detalles de mantenimiento.

También destacó que las diferentes pipas se encuentran abasteciendo los depósitos de agua instalados en los panteones municipales, a fin de que los visitantes cuenten con este recurso durante sus labores.

Villarreal pidió a la ciudadanía mantener el orden y tener paciencia ante la importante afluencia de personas, principalmente durante este lunes, cuando se espera el mayor movimiento.

Detalló que las horas de mayor actividad serán entre las 5 y las 10 de la noche, por lo que este 2 de noviembre se ampliará el horario de atención de los panteones, que durante el fin de semana cerraron a las 7 de la tarde.

Con esta medida, las familias tendrán más tiempo para acudir a los camposantos y honrar la memoria de sus seres queridos en una de las fechas más significativas para la tradición mexicana.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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