EstudiaBus facilita el regreso a clases a más de 220 estudiantes de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de apoyar a las familias y evitar que el transporte se convierta en un obstáculo para continuar con los estudios, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el banderazo de arranque al programa EstudiaBus 2026, que brindará traslado gratuito a más de 220 estudiantes de Frontera. El programa contempla diferentes rutas y horarios para facilitar el traslado de jóvenes que acuden diariamente a instituciones educativas de la región, representando, además, un apoyo directo a la economía de sus familias durante este regreso a clases.

Durante el arranque, la edil destacó el esfuerzo que realizan los estudiantes para continuar con su preparación académica y reconoció también el respaldo de madres y padres de familia. “Este programa existe para apoyar a nuestras y nuestros estudiantes, para que puedan trasladarse a sus escuelas y seguir preparándose para alcanzar sus metas”, señaló la alcaldesa.

El EstudiaBus brindará servicio a alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Metalurgia, Preparatoria Ladislao Farías, Escuela de Enfermería de la Cruz Roja y CECYTEC. La alcaldesa agradeció a las instituciones educativas y al personal que participa en la operación de las rutas, así como al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo para impulsar acciones que generen mayores oportunidades para los jóvenes.

En el evento estuvieron presentes autoridades educativas y municipales, entre ellas, el coordinador de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, Carlos Talamantes; el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Luis Horacio Salas, además de directivos de las instituciones beneficiadas. Con el arranque del EstudiaBus, el municipio busca que más de 220 estudiantes tengan un traslado seguro y gratuito hacia sus escuelas, reduciendo así uno de los gastos que más impactan a las familias y facilitando que los jóvenes continúen con su preparación.