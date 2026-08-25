EstudiaBus facilita el regreso a clases a más de 220 estudiantes de Frontera, Coahuila

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    EstudiaBus facilita el regreso a clases a más de 220 estudiantes de Frontera, Coahuila
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el banderazo de inicio al programa EstudiaBus 2026 en Frontera. LIDIET MEXICANO

El programa EstudiaBus 2026 ofrecerá transporte gratuito a más de 220 estudiantes de Frontera para facilitar su traslado a instituciones educativas de la región

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de apoyar a las familias y evitar que el transporte se convierta en un obstáculo para continuar con los estudios, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el banderazo de arranque al programa EstudiaBus 2026, que brindará traslado gratuito a más de 220 estudiantes de Frontera.

El programa contempla diferentes rutas y horarios para facilitar el traslado de jóvenes que acuden diariamente a instituciones educativas de la región, representando, además, un apoyo directo a la economía de sus familias durante este regreso a clases.

$!Más de 220 estudiantes de Frontera contarán con traslado gratuito hacia sus instituciones educativas.
Más de 220 estudiantes de Frontera contarán con traslado gratuito hacia sus instituciones educativas. LIDIET MEXICANO

Durante el arranque, la edil destacó el esfuerzo que realizan los estudiantes para continuar con su preparación académica y reconoció también el respaldo de madres y padres de familia.

“Este programa existe para apoyar a nuestras y nuestros estudiantes, para que puedan trasladarse a sus escuelas y seguir preparándose para alcanzar sus metas”, señaló la alcaldesa.

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El EstudiaBus brindará servicio a alumnos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Facultad de Contaduría y Administración, Facultad de Metalurgia, Preparatoria Ladislao Farías, Escuela de Enfermería de la Cruz Roja y CECYTEC.

La alcaldesa agradeció a las instituciones educativas y al personal que participa en la operación de las rutas, así como al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo para impulsar acciones que generen mayores oportunidades para los jóvenes.

$!El EstudiaBus busca reducir los gastos de transporte y facilitar que los jóvenes continúen con sus estudios.
El EstudiaBus busca reducir los gastos de transporte y facilitar que los jóvenes continúen con sus estudios. LIDIET MEXICANO

En el evento estuvieron presentes autoridades educativas y municipales, entre ellas, el coordinador de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, Carlos Talamantes; el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Luis Horacio Salas, además de directivos de las instituciones beneficiadas.

Con el arranque del EstudiaBus, el municipio busca que más de 220 estudiantes tengan un traslado seguro y gratuito hacia sus escuelas, reduciendo así uno de los gastos que más impactan a las familias y facilitando que los jóvenes continúen con su preparación.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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