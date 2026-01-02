Eventos deportivos dejan derrama de 500 mdp en la Región Centro de Coahuila

MONCLOVA, COAH.- La promoción sostenida de eventos deportivos, culturales y acciones de seguridad durante 2025 generó una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos en la Región Centro de Coahuila, informó el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez.

El edil explicó que esta cifra es resultado del constante flujo de visitantes, la llegada de paisanos y la realización de actividades que mantuvieron activa la economía regional a lo largo del año, beneficiando directamente a sectores como hotelería, restaurantes, comercio y servicios.

Señaló que la estrategia de impulsar eventos de alto impacto permitió que Monclova y municipios aledaños se mantuvieran como un punto atractivo para el turismo deportivo y cultural, lo que se reflejó en mayor ocupación hotelera y consumo local.

“Todo lo que se ha promovido en materia cultural, deportiva y de seguridad ha generado mayor movimiento en la región y un mayor paso de paisanos, lo que se traduce en una derrama económica importante”, expresó el alcalde.

Villarreal Pérez adelantó que esta dinámica continuará en los próximos meses con la llegada de nuevas competencias y encuentros de alcance estatal y nacional. Entre ellos, destacó una de las etapas del selectivo estatal y nacional de tiro con arco, donde se espera la participación de entre 150 y 200 arqueros, quienes buscarán marcas rumbo a competencias de alto nivel.

Recordó que en la edición anterior de este evento se contó con la asistencia de cerca de 300 competidores de distintas regiones del país, lo que representó una importante afluencia de visitantes para la ciudad.

Asimismo, anunció que a finales de enero y principios de febrero Monclova será sede de la reunión nacional de asociaciones estatales de béisbol, organizada por la Federación Mexicana de Béisbol, la cual culminará con un torneo nacional de la categoría menores de 15 años, reforzando el turismo deportivo.

El alcalde subrayó que este impulso económico no debe detenerse y que se continuará trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para atraer más eventos sociales, culturales y deportivos que fortalezcan el desarrollo regional.

“Incrementar el turismo deportivo y cultural significa que haya más dinero circulando en nuestra región, y en eso debemos unir esfuerzos”, concluyó.