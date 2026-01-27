Ex obreros de AHMSA resisten el frío en el Zócalo y exigen ser atendidos por Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 27 enero 2026
    Ex obreros de AHMSA resisten el frío en el Zócalo y exigen ser atendidos por Sheinbaum
    Ex trabajadores de AHMSA permanecen en el Zócalo capitalino pese a las bajas temperaturas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Mantienen plantón indefinido ante la falta de certeza sobre finiquitos, salarios atrasados y el proceso de venta de la siderúrgica

MONCLOVA, COAH.- A pesar de temperaturas de hasta cinco grados centígrados y fuertes rachas de viento, ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, en demanda de una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la incertidumbre que persiste sobre el pago de finiquitos, salarios atrasados y el proceso de venta de la empresa.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, informó que tras instalarse el plantón, representantes de diversas dependencias federales se acercaron para conocer sus demandas, lo que derivó en una reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

TE PUEDE INTERESAR: Van juntos en elecciones de Coahuila PRI y UDC, y Morena con PT; PAN y Verde van solos

El encuentro se sostuvo con el titular de la dependencia, Marath Bolaños, quien, por instrucciones presidenciales, explicó a los ex obreros el estado que guarda el concurso mercantil de la siderúrgica.

“Nos dieron una explicación de cómo va el proceso, de las expectativas que hay. Nos aseguran que la empresa se vende y que se nos va a pagar este mismo año”, señaló Torres Ávalos.

No obstante, el dirigente subrayó que la principal preocupación de los trabajadores es la forma en que se pretende realizar el pago, ya que rechazan que se aplique la Ley de Quiebras, al considerar que ello representaría un fuerte perjuicio económico.

$!El Zócalo se convirtió en punto de encuentro de los ex trabajadores.
El Zócalo se convirtió en punto de encuentro de los ex trabajadores. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Sabemos que nos van a pagar, el problema es cómo. No queremos que se nos pague con la ley de quiebras porque sería un perjuicio muy grande”, afirmó.

De acuerdo con el líder laboral, aunque la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para definir el esquema de pago, sí se les aseguró que no se aplicará la legislación que más los afecta.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Coahuila se suma a la concientización sobre el Síndrome de Moebius

“Lo que sí nos dijo es que no se nos va a pagar con la ley de quiebras, que se tiene que buscar un equilibrio entre las dos leyes”, explicó, aclarando que no se trata de un compromiso formal, sino de escenarios que están siendo analizados por la Secretaría de Hacienda, la Presidencia de la República y la jueza que lleva el concurso mercantil.

Sobre los plazos, recordó que en reuniones previas se les informó que para el mes de junio podrían estar en condiciones de recibir sus pagos y que la empresa sea entregada a un nuevo propietario, fechas que consideran viables.

Torres Ávalos reiteró que el plantón se mantendrá de manera indefinida hasta que se concrete una reunión directa con la presidenta.

“La intención es aguantar hasta que la presidenta nos atienda, si así es”, sostuvo.

Durante la madrugada, las bajas temperaturas y el viento obligaron a varios ex trabajadores a mantenerse despiertos para resguardarse del frío, apoyándose con un calentador improvisado. Pese a las condiciones adversas, destacó la solidaridad de ciudadanos de la Región Centro de Coahuila y de otras partes del estado, quienes les han llevado alimentos y cobijas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Obreros
sueldos
Plantones

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


AHMSA

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un embudo para la renovación

Un embudo para la renovación
true

El sentimiento de los timados
true

POLITICÓN: Ahogada en deudas, ¿AHMSA todavía será negocio?
Autoridades solicitan el apoyo ciudadano para aportar información que ayude a su localización.

Más de tres meses sin rastro de Edgar Reyna Luna en Saltillo
General Motors tiene una participación de 17.2 por ciento en el mercado interno de Estados Unidos, reportó para 2025.

Ganancias netas de GM Global caen 53.37% en 2025; ventas totales crecen en Norteamérica

José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado en la historia de Saraperos de Saltillo, falleció este martes a los 76 años.

Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo
true

El gobierno de Trump miente con descaro. El Congreso debe actuar
Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes.

Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos