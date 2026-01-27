Ex obreros de AHMSA resisten el frío en el Zócalo y exigen ser atendidos por Sheinbaum
Mantienen plantón indefinido ante la falta de certeza sobre finiquitos, salarios atrasados y el proceso de venta de la siderúrgica
MONCLOVA, COAH.- A pesar de temperaturas de hasta cinco grados centígrados y fuertes rachas de viento, ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, en demanda de una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la incertidumbre que persiste sobre el pago de finiquitos, salarios atrasados y el proceso de venta de la empresa.
Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, informó que tras instalarse el plantón, representantes de diversas dependencias federales se acercaron para conocer sus demandas, lo que derivó en una reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El encuentro se sostuvo con el titular de la dependencia, Marath Bolaños, quien, por instrucciones presidenciales, explicó a los ex obreros el estado que guarda el concurso mercantil de la siderúrgica.
“Nos dieron una explicación de cómo va el proceso, de las expectativas que hay. Nos aseguran que la empresa se vende y que se nos va a pagar este mismo año”, señaló Torres Ávalos.
No obstante, el dirigente subrayó que la principal preocupación de los trabajadores es la forma en que se pretende realizar el pago, ya que rechazan que se aplique la Ley de Quiebras, al considerar que ello representaría un fuerte perjuicio económico.
“Sabemos que nos van a pagar, el problema es cómo. No queremos que se nos pague con la ley de quiebras porque sería un perjuicio muy grande”, afirmó.
De acuerdo con el líder laboral, aunque la Secretaría del Trabajo no tiene facultades para definir el esquema de pago, sí se les aseguró que no se aplicará la legislación que más los afecta.
“Lo que sí nos dijo es que no se nos va a pagar con la ley de quiebras, que se tiene que buscar un equilibrio entre las dos leyes”, explicó, aclarando que no se trata de un compromiso formal, sino de escenarios que están siendo analizados por la Secretaría de Hacienda, la Presidencia de la República y la jueza que lleva el concurso mercantil.
Sobre los plazos, recordó que en reuniones previas se les informó que para el mes de junio podrían estar en condiciones de recibir sus pagos y que la empresa sea entregada a un nuevo propietario, fechas que consideran viables.
Torres Ávalos reiteró que el plantón se mantendrá de manera indefinida hasta que se concrete una reunión directa con la presidenta.
“La intención es aguantar hasta que la presidenta nos atienda, si así es”, sostuvo.
Durante la madrugada, las bajas temperaturas y el viento obligaron a varios ex trabajadores a mantenerse despiertos para resguardarse del frío, apoyándose con un calentador improvisado. Pese a las condiciones adversas, destacó la solidaridad de ciudadanos de la Región Centro de Coahuila y de otras partes del estado, quienes les han llevado alimentos y cobijas.