Ex obreros de AHMSA resisten el frío en el Zócalo y exigen ser atendidos por Sheinbaum

MONCLOVA, COAH.- A pesar de temperaturas de hasta cinco grados centígrados y fuertes rachas de viento, ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México, en demanda de una audiencia directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, ante la incertidumbre que persiste sobre el pago de finiquitos, salarios atrasados y el proceso de venta de la empresa.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, informó que tras instalarse el plantón, representantes de diversas dependencias federales se acercaron para conocer sus demandas, lo que derivó en una reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El encuentro se sostuvo con el titular de la dependencia, Marath Bolaños, quien, por instrucciones presidenciales, explicó a los ex obreros el estado que guarda el concurso mercantil de la siderúrgica.

“Nos dieron una explicación de cómo va el proceso, de las expectativas que hay. Nos aseguran que la empresa se vende y que se nos va a pagar este mismo año”, señaló Torres Ávalos.

No obstante, el dirigente subrayó que la principal preocupación de los trabajadores es la forma en que se pretende realizar el pago, ya que rechazan que se aplique la Ley de Quiebras, al considerar que ello representaría un fuerte perjuicio económico.