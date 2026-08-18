Exalumna toma las riendas del CECyTEC Francisco Coss de San Buenaventura, Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Mariarosa Iglesias Sánchez asumió formalmente la dirección del CECyTEC Francisco Coss, plantel San Buenaventura, Coahuila, con el reto de fortalecer el trabajo académico y dar continuidad a los proyectos de la institución. El plantel mantiene una participación activa en actividades educativas, ambientales y tecnológicas dentro del municipio.

La nueva directora fue presentada ante docentes y personal administrativo, en una etapa en la que se busca mantener la coordinación entre los distintos integrantes de la comunidad escolar y atender las necesidades de los estudiantes.