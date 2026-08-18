Exalumna toma las riendas del CECyTEC Francisco Coss de San Buenaventura, Coahuila
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La nueva directora Mariarosa Iglesias buscará dar continuidad a los proyectos académicos y atender las necesidades de la comunidad estudiantil
SAN BUENAVENTURA, COAH.- Mariarosa Iglesias Sánchez asumió formalmente la dirección del CECyTEC Francisco Coss, plantel San Buenaventura, Coahuila, con el reto de fortalecer el trabajo académico y dar continuidad a los proyectos de la institución. El plantel mantiene una participación activa en actividades educativas, ambientales y tecnológicas dentro del municipio.
La nueva directora fue presentada ante docentes y personal administrativo, en una etapa en la que se busca mantener la coordinación entre los distintos integrantes de la comunidad escolar y atender las necesidades de los estudiantes.
Entre las prioridades se encuentra dar seguimiento a los proyectos académicos, además de fortalecer talleres y especialidades para que los jóvenes desarrollen conocimientos y habilidades útiles tanto para continuar sus estudios como para incorporarse al ámbito laboral.
Iglesias Sánchez regresa además a la institución donde cursó su formación, por lo que su llegada representa un vínculo directo con el plantel y con la comunidad educativa de San Buenaventura. El CECyTEC Francisco Coss es uno de los planteles que integran el sistema de educación tecnológica de Coahuila.
La institución ha mantenido participación en proyectos que involucran directamente a los estudiantes con su entorno. En junio pasado, alumnos y docentes participaron en el programa de reforestación “Enraizando San Buena”, mediante la plantación de árboles en distintos puntos del municipio.