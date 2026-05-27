Exhiben abandono y falta de higiene en la Secundaria 1 de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Padres de familia de la Secundaria Número 1 “Juan Gil González” denunciaron el deterioro en el que se encuentra el plantel, considerado uno de los más reconocidos de Monclova. Aseguraron que las instalaciones lucen descuidadas, sucias y sin mantenimiento, pese a las cuotas escolares que se recaudan cada ciclo en ambos turnos. En declaraciones a VANGUARDIA, los inconformes señalaron que las principales quejas se concentran en las condiciones de los baños, donde alumnos y alumnas enfrentan malos olores, basura y áreas en pésimo estado.

“Los baños parecen públicos, parecen cárcel, así de feos están. Ni siquiera huele a limpio. Y eso preocupa porque ahí pasan horas nuestros hijos todos los días”, expresaron madres de familia. También señalaron que la falta de limpieza en salones, los problemas constantes con el agua y el abandono general de la infraestructura llevan años sin atenderse. “Da tristeza ver cómo está la escuela. Las oficinas de dirección están limpias, huelen bien y se ven cuidadas, pero basta caminar hacia los salones o los baños para encontrarte otra realidad completamente distinta”, comentó una madre inconforme. FALLAS CON EL AGUA Y MANTENIMIENTO Los padres denunciaron además problemas frecuentes con el suministro de agua dentro de la secundaria. Aseguraron que en ocasiones los estudiantes se quedan sin servicio debido a fallas en la cisterna o situaciones que, dijeron, nunca son aclaradas por la administración. “Un día dicen que los alumnos cierran las llaves, otro día que se vacía la cisterna, pero nadie resuelve nada. Todo mundo se echa la pelotita y mientras tanto la escuela sigue igual”, reclamó otra madre. A esto sumaron el mal estado de bancas, paredes y distintas áreas del plantel, las cuales, afirmaron, muestran señales evidentes de abandono desde hace varios ciclos escolares.

Los inconformes cuestionaron también que, pese a la gran cantidad de productos de limpieza que solicitan al inicio de cada periodo escolar, las condiciones del plantel no reflejan que realmente estén siendo utilizados. “Cuando inscribes a tu hijo te piden muchísimas cosas de limpieza. Se supone que todo eso es para mantener bien la escuela, pero no se nota. Uno entra a los salones y siguen sucios”, señalaron. Incluso, algunas madres aseguraron haber pedido a sus hijos tomar fotografías dentro de las aulas para comprobar las condiciones en las que reciben clases. “Nos dicen que limpian, pero los mismos alumnos toman fotos y ahí se ve el polvo, la basura y las condiciones en las que reciben las clases”, afirmaron. PIDEN TRANSPARENCIA EN CUOTAS Los padres también manifestaron sentirse frustrados por la falta de autoridad dentro del plantel, pues consideran que actualmente no existe un verdadero control administrativo que atienda las necesidades de la secundaria.

Indicaron que la directora estaría próxima a retirarse y que, según perciben, no ha logrado tomar el control total de la situación debido al poco tiempo que tendría en el cargo. “Necesitan un director o directora de planta que realmente llegue a poner orden. Alguien que supervise, que se involucre y que haga cambios de verdad, porque la escuela está muy descuidada”, expresaron. Asimismo, acusaron que la subdirectora, Etelvina Bravo Hernández, sí tendría conocimiento de la situación interna del plantel, ya que a ella le han expuesto las quejas, aunque señalaron que las respuestas han sido insuficientes y sin soluciones concretas. Fue al final cuando los padres expusieron también su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de las cuotas escolares. Aseguraron desconocer quiénes integran actualmente la mesa directiva y señalaron que no se ha realizado rendición de cuentas sobre el dinero recaudado durante este y anteriores ciclos escolares. “Lo más grave es que ni siquiera sabemos quién maneja el dinero. Hemos pedido información y no la quieren dar. Nadie sabe qué se hace con las cuotas mientras la escuela sigue cayéndose a pedazos”, denunciaron.

Indicaron que cada alumno pagó 700 pesos de cuota escolar al inicio del ciclo y además entregó un kit de limpieza. Señalaron que la cuenta donde se realizaron los depósitos aparecía a nombre de Omar Abrego Riojas, persona que, afirmaron, desconocen. Los inconformes señalaron que incluso madres que buscaron organizar un nuevo comité para solicitar claridad financiera no obtuvieron acceso a la información, por lo que exigieron transparencia inmediata y mejoras urgentes en infraestructura y limpieza. “Los alumnos merecen una escuela digna, limpia y segura. No es justo que las instalaciones estén así mientras cada año se siguen cobrando cuotas y no vemos cambios”, concluyeron. Los padres hicieron un llamado a las autoridades educativas para atender la situación de este plantel, al que calificaron como “un icono” de Monclova y una de las mejores secundarias públicas de la ciudad.

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