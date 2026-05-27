Renuncian cuatro integrantes del Cabildo de Frontera al PT

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    Renuncian cuatro integrantes del Cabildo de Frontera al PT
    Integrantes del Cabildo de Frontera anunciaron su salida del Partido del Trabajo y aseguraron que continuarán en sus cargos como independientes. LIDIET MEXICANO

Los funcionarios permanecerán en sus cargos como independientes; atribuyen su salida a diferencias internas y falta de acuerdos dentro del partido

FRONTERA, COAH.- En medio de tensiones internas dentro del Partido del Trabajo en Frontera, cuatro integrantes del Cabildo anunciaron este miércoles su salida del instituto político para continuar sus funciones como independientes.

La decisión fue dada a conocer durante la sesión de Cabildo, donde confirmaron su separación del PT, partido encabezado en el municipio por Javier Castillo.

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Entre quienes formalizaron su renuncia se encuentran la regidora de Educación, Grecia Ortiz; la síndica de minoría, Sara Quiroz; la regidora de Acceso a la Información, Guadalupe Ramírez, y Jesús Nazarín de Luna, integrante de la Comisión de Parques y Jardines.

La salida colectiva llamó la atención en el ámbito político local, al tratarse de funcionarios que mantenían participación activa dentro del partido en Frontera.

Durante entrevistas posteriores, una de las exmilitantes señaló que la decisión fue tomada por diferencias internas y falta de acuerdos.

“No hay acuerdos con el partido y pues ya es decisión personal de uno. No estamos enojados con ellos, que sigan adelante y que les vaya bien”, expresó.

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También aclararon que la renuncia fue presentada directamente ante las autoridades electorales y no ante el PT, además de descartar, por ahora, integrarse a otra fuerza política.

“Somos independientes”, afirmaron.

Una de las funcionarias indicó además que tenía dos años de militancia y que ingresó al partido tras una invitación de Javier Castillo, aunque posteriormente el proyecto dejó de coincidir con sus expectativas.

Tras la sesión de Cabildo, los ahora exmilitantes acudieron a las oficinas del Instituto Estatal Electoral en Monclova para formalizar el procedimiento de separación partidista.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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