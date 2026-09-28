Exobreros confían en que Arturo Domínguez compre AHMSA, pero esperan el depósito de 56 mdd del fondo de garantía

MONCLOVA, COAH.- Los extrabajadores de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen la confianza en que Arturo Domínguez finalmente concrete la compra y reactivación de la acerera, pero advierten que el empresario tendrá que demostrar que su oferta de mil 400 millones de dólares va en serio realizando el depósito de 56 millones de dólares que le fue requerido dentro del proceso de venta, antes del 10 de octubre.

Ervey Valenzuela, líder de los extrabajadores que mantienen bloqueados los accesos a las plantas siderúrgicas de Monclova, señaló que los exobreros decidieron darle un voto de confianza al empresario que durante la subasta del pasado viernes manifestó su interés por adquirir AHMSA y Minera del Norte (Minosa).

“Hay que darle el voto de confianza primero que nada”, afirmó.

Sin embargo, dejó claro que el siguiente paso será determinante, pues Domínguez deberá cumplir con el depósito de alrededor de 56 millones de dólares establecido dentro del proceso judicial.

“Primero tiene que pagar esos 56 millones de dólares”, sostuvo.

Valenzuela señaló que si el empresario no cumple dentro del plazo establecido, será él quien tendrá que responder por la propuesta que hizo, luego de que su oferta de mil 400 millones de dólares generara expectativas no solamente en Monclova, sino a nivel nacional e internacional.

“Después de los 10 días (hábiles), si no hace su depósito, el que va a quedar mal va a ser él, no nomás a nivel nacional, porque la noticia fue a nivel mundial”, expresó.

Pese a las dudas y comentarios que han surgido en redes sociales sobre la capacidad del empresario para concretar la operación, los extrabajadores aseguran que prefieren esperar a que cumpla con el procedimiento antes de emitir un juicio sobre su propuesta.

Valenzuela reconoció que existen personas que incluso están apostando a que Domínguez no concrete la compra de AHMSA, pero insistió en que ellos mantienen la esperanza de que finalmente se reactive la producción y, principalmente, puedan recibir los pagos que tienen pendientes desde hace años.

“Nosotros tenemos la confianza de que se vuelva a reactivar sus hornos y antes que nada que vengan nuestros pagos”, señaló.

El líder de los extrabajadores también habló de las versiones que han circulado sobre las promesas hechas por el empresario para impulsar a Monclova, algunas de ellas que incluso han sido cuestionadas por considerarse difíciles de concretar.

Aun así, dijo que existe un elemento que incrementa la confianza de los trabajadores: tenían conocimiento previo de que existía una persona interesada en comprar AHMSA desde antes de la subasta.

Explicó que no conocían con certeza que se tratara de Arturo Domínguez, pero sí sabían que había un empresario que desde tiempo atrás buscaba adquirir la compañía y que, según esa información, habría intentado comprarla anteriormente sin lograr concretar la operación.

“Sí sabíamos algo, no al 100% que era él (Domínguez), pero sí sabíamos que había alguien que la quería comprar”, explicó.

Para Valenzuela, ese antecedente hace que los trabajadores vean con mayor seriedad la propuesta presentada durante la subasta.

Recordó que inicialmente se habló de seis postores precalificados para participar en el proceso, pero sostuvo que Domínguez apareció posteriormente como un interesado que hizo una propuesta concreta durante la audiencia.

“Si él levantó la mano haciendo ese ofrecimiento, hay que confiar y no perder la fe, primero que nada, en una persona que está apostándole a la reactivación de AHMSA”, manifestó.

El extrabajador consideró además que la oferta de mil 400 millones de dólares establece un nuevo punto de referencia dentro del proceso de venta, por lo que ahora los demás interesados tendrían que presentar propuestas que superen esa cantidad si el procedimiento continúa abierto a otras ofertas.

Mientras tanto, los trabajadores que mantienen las protestas en los accesos de las plantas siderúrgicas aseguran que no se retirarán hasta que concluya formalmente el proceso de venta de AHMSA.

Valenzuela explicó que esa decisión fue tomada previamente por los trabajadores y que continuarán con los bloqueos hasta conocer el desenlace de la operación.

La movilización ha provocado que actualmente permanezca abierto únicamente uno de los accesos, mientras que en la Puerta 4 se mantienen controles para identificar al personal que ingresa a las instalaciones.

“Nosotros no nos vamos a retirar hasta que se concluya la venta de Altos Hornos de México”, afirmó.

El dirigente también lanzó un mensaje directo al empresario: tomar con seriedad la dimensión de lo que está proponiendo.

“No está hablando nomás por Monclova, no nomás está hablando por las 14 mil familias; es la rectificación del dinero circulante en toda la entidad de Monclova”, expresó.

Para los extrabajadores, la eventual reactivación de AHMSA no solamente representa recuperar sus empleos o recibir los pagos pendientes, sino volver a poner en movimiento una economía regional que durante décadas dependió de la actividad siderúrgica.

Por eso, aunque reconocen que los 10 días establecidos para cumplir con el depósito mantienen a los trabajadores en espera, Valenzuela aseguró que después de cuatro años de lucha ese plazo no representa demasiado tiempo.

“Los que tenemos en lucha durante estos cuatro años, estos 10 días se nos hacen como si fueran tres días. Ya esperamos cuatro años, 10 días no es nada”, manifestó.

Ahora, la expectativa está puesta en que Arturo Domínguez cumpla con el depósito de los 56 millones de dólares y avance en la formalización de su propuesta.

Para los trabajadores, ese será el momento que permitirá saber si las declaraciones hechas después de la subasta comienzan a convertirse en hechos y si finalmente existe una ruta real para que AHMSA vuelva a producir.

Por lo pronto, Ervey Valenzuela aseguró que mantendrán la confianza, pero también la exigencia de que el empresario cumpla.

“Esperamos en Dios que ya haga el depósito antes de esos 10 días, para que sea más creíble todo lo que está diciendo”, concluyó.