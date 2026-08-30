Familia clama por traslado urgente de recién nacido internado en Monclova

El menor nació el 22 de agosto, con 30 semanas y dos días de gestación. Además de su prematurez, presenta atresia esofágica tipo 3, una malformación congénita que impide el paso normal de los alimentos hacia el estómago y que requiere tratamiento quirúrgico especializado.

MONCLOVA, COAH.- Ocho días después de su nacimiento, la familia de un bebé prematuro internado en el Hospital Amparo Pape de Benavides, de Monclova , Coahuila, solicita desesperadamente un traslado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monterrey, donde podría recibir la atención especializada que requiere.

La situación se ha complicado durante sus primeros días de vida. De acuerdo con la información proporcionada por su madre, Brisa Zamora, el recién nacido ha sufrido dos paros cardiacos y ha tenido que ser intubado en dos ocasiones.

La familia enfrenta ahora la preocupación de que su condición pueda agravarse mientras permanece a la espera de una alternativa hospitalaria.

La madre asegura que desde el nacimiento han solicitado el traslado al IMSS, debido a que el menor cuenta con derechohabiencia. Sin embargo, afirma que diariamente reciben como respuesta que no existe disponibilidad de espacio tanto en la Clínica 7 de Monclova como en la Clínica 25 de Monterrey.

La familia también habría buscado otras opciones para conseguir atención, incluyendo hospitales privados de la región, pero, según su versión, no encontraron una unidad con las condiciones necesarias para atender al recién nacido.

Uno de los principales problemas es que el pequeño no puede alimentarse por la vía habitual debido a la malformación. Mientras permanece hospitalizado recibe nutrición parenteral total, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

La familia sostiene que la solicitud de traslado ha sido gestionada en distintas ocasiones. Incluso, Brisa Zamora relató que recibió versiones diferentes sobre el seguimiento del trámite: en un momento se le habría informado que la petición ya había sido enviada, mientras posteriormente le señalaron que no aparecía registrada.