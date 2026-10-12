Familias preparan búsqueda de posibles fosas en ejidos y comunidades de Monclova

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    Familias preparan búsqueda de posibles fosas en ejidos y comunidades de Monclova
    Familias de personas desaparecidas preparan jornadas de búsqueda en campo para noviembre. Estancias y el ejido El Oro figuran entre los sectores contemplados para los recorridos. ARCHIVO

El colectivo Juntos en Acción contempla recorrer en noviembre distintos puntos con acompañamiento de autoridades para obtener indicios sobre personas desaparecidas

MONCLOVA, COAH.- Familias de personas desaparecidas preparan una búsqueda de restos humanos en Estancias y el ejido El Oro, en el municipio de Monclova, a partir del 1 de noviembre, con la intención de encontrar indicios que permitan esclarecer el destino de sus seres queridos.

Nancy Ramón, presidenta del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en la Región Centro, informó que entre los puntos previstos figura el terreno situado detrás del panteón de Estancias, además de otros sectores que se incorporan a la planeación.

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La dirigente explicó que se contempla el acompañamiento de la Fiscalía General del Estado, Seguridad Pública y el área de Personas Desaparecidas. Las familias y las autoridades trabajan en la organización de los recorridos para revisar los sitios de interés.

Las jornadas estarán orientadas a verificar lugares donde se presume que podrían existir fosas clandestinas. Para las familias, estas labores representan la posibilidad de obtener respuestas, aun cuando mantienen como prioridad encontrar con vida a quienes buscan.

“Es un poco doloroso, porque la esperanza siempre es encontrarlos vivos”, expresó Ramón al explicar la dificultad emocional de emprender este tipo de rastreos.

El anuncio ocurre después de una jornada de búsqueda en vida que dejó resultados en Coahuila. El 8 de octubre, la representante informó que cinco personas con reporte de desaparición habían sido confirmadas como localizadas, como resultado de las actividades realizadas durante septiembre.

Ese balance incluyó alrededor de 30 posibles coincidencias pendientes de corroboración. Entre los casos confirmados había personas en centros penitenciarios cuyos familiares desconocían su paradero.

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En Monclova, los recorridos de septiembre por el penal y dos centros de rehabilitación permitieron documentar ocho posibles positivos y tres nuevos casos. Los datos surgieron al mostrar fotografías y fichas de búsqueda para obtener información sobre personas desaparecidas.

Ahora, el colectivo prepara el trabajo en campo y pide a la población acercarse para apoyar sus esfuerzos. Ramón llamó a mantener la atención sobre las desapariciones y evitar que los casos queden en el olvido mientras las familias continúan buscando respuestas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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