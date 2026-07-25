$!Familias regresan al Ecoparque Monclova tras más de un año de permanecer cerrado

MONCLOVA, COAH.- Luego de permanecer cerrado durante poco más de un año, el Ecoparque Monclova reabrió sus puertas este sábado, recibiendo a cientos de familias que aprovecharon el fin de semana para recorrer nuevamente el zoológico y convivir con las diferentes especies que alberga. Desde temprana hora comenzaron a llegar padres de familia acompañados de sus hijos, quienes disfrutaron del recorrido por las distintas áreas del parque, observando de cerca a los animales y tomándose fotografías durante la visita.

Actualmente, el Ecoparque cuenta con una amplia variedad de especies, entre ellas avestruces, toros de la India, un toro americano, búfalos, tigres de bengala, cocodrilos, gatos monteses, jabalíes, monos, mapaches, osos, ciervos rojos, además de chivas y búhos, entre otros. Los tigres de bengala, los osos, los búfalos y las avestruces fueron algunos de los ejemplares que más llamaron la atención de los visitantes, especialmente de los niños, quienes permanecieron varios minutos observándolos durante el recorrido.

La reapertura del Ecoparque era esperada por muchas familias de Monclova, luego de que el espacio permaneciera sin operar por poco más de un año. Con su regreso, vuelve a ofrecer una alternativa de recreación y convivencia familiar, además de fomentar el conocimiento y cuidado de las distintas especies que habitan el lugar.

Durante este primer día de actividades se registró una afluencia constante de visitantes, en un ambiente tranquilo y familiar, marcando así el inicio de una nueva etapa para uno de los espacios recreativos más representativos de la ciudad.