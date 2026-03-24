Visita de comitiva de Canadá impulsa oportunidades económicas en Torreón

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    Visita de comitiva de Canadá impulsa oportunidades económicas en Torreón
    La delegación fue encabezada por la cónsul general Annabelle Larouche. CORTESÍA

La visita fue impulsada por el Gobierno Municipal para fortalecer la cooperación internacional

TORREÓN, COAH.- En un ambiente de cooperación, confianza y visión a futuro, el Municipio de Torreón recibió los días 23 y 24 de marzo a una comitiva del Gobierno de Canadá, encabezada por la cónsul general Annabelle Larouche, quien estuvo acompañada por Graciela González y Ariana Arévalo, con el propósito de fortalecer vínculos institucionales, educativos y económicos.

El director general de Desarrollo Económico, Marcelo Valdés Quintanilla, destacó que esta visita, impulsada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, representa un paso firme dentro de la estrategia municipal para posicionar a Torreón como un polo de atracción de inversión extranjera y de cooperación internacional.

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Durante su estancia, la delegación canadiense desarrolló una agenda intensiva que incluyó recorridos por universidades, encuentros con empresarios, visitas a parques industriales, así como reuniones con cámaras y organismos empresariales de la región.

“Uno de los ejes principales de la visita, fue el fortalecimiento de vínculos con instituciones educativas locales, abriendo la puerta a un amplio abanico de oportunidades en materia de intercambios estudiantiles, programas culturales y capacitaciones especializadas impulsadas por el gobierno canadiense. Estas acciones buscan no solo enriquecer la formación de los jóvenes laguneros, sino también elevar la competitividad del talento local ante los retos globales”, señaló el director.

Asimismo, indicó que este acercamiento permitió mostrar las ventajas competitivas de Torreón, entre las que destacan su ubicación estratégica, infraestructura, capital humano calificado, así como las condiciones de seguridad y estabilidad que caracterizan actualmente al municipio.

En el ámbito económico, el funcionario señaló que se avanzó en la promoción de Torreón como un destino atractivo para la llegada de empresas canadienses, tanto compañías ancla como proveedoras de industrias ya establecidas en la región. Subrayó que este esfuerzo responde a una visión clara del Gobierno Municipal orientada a generar condiciones favorables para la inversión, impulsar el desarrollo económico y traducirlo en mayores oportunidades para la población.

Por su parte, la cónsul general Annabelle Larouche destacó que Torreón es una ciudad que sobresale por su gente, su seguridad y su potencial de crecimiento, además de manifestar su interés en las oportunidades de inversión y en la calidad de sus instituciones educativas.

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Como resultado de esta visita, se establecieron compromisos para futuras colaboraciones, intercambio de información, desarrollo de programas de capacitación y la posible llegada de empresas interesadas en invertir en la región.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la cooperación internacional y consolidar a Torreón como un referente nacional en seguridad, desarrollo económico y atracción de inversión extranjera.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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