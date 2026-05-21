Fiscal lleva mensaje de prevención y seguridad a jóvenes de Cecytec Norte en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Fiscal lleva mensaje de prevención y seguridad a jóvenes de Cecytec Norte en Monclova
    El fiscal habló sobre las consecuencias físicas, emocionales y sociales del consumo de drogas. LIDIET MEXICANO
    Fiscal lleva mensaje de prevención y seguridad a jóvenes de Cecytec Norte en Monclova

La actividad forma parte de la estrategia estatal ‘A Coahuila Lo Cuidamos Todos’.

MONCLOVA, COAH.- Con un mensaje enfocado en la prevención de adicciones, la participación ciudadana y el cuidado de las colonias y escuelas, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, sostuvo una plática con estudiantes del Cecytec Monclova Norte como parte de la estrategia estatal “A Coahuila Lo Cuidamos Todos”.

Ante cientos de jóvenes, el fiscal habló sobre las consecuencias físicas, emocionales y sociales que puede generar el consumo de drogas, además de la importancia de tomar decisiones responsables desde temprana edad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-tendra-eleccion-en-paz-asegura-fiscalia-DC20667260

Explicó que estas visitas forman parte de una serie de encuentros que se realizan en distintos municipios de Coahuila para acercar a las corporaciones de seguridad con estudiantes y ciudadanos.

“Queremos que los jóvenes sepan lo que estamos haciendo, pero también que participen y nos ayuden a cuidar su entorno”, expresó durante la charla.

Fernández Montañez señaló que actualmente uno de los principales retos en materia preventiva es mantener informados a los adolescentes sobre los riesgos relacionados con las adicciones y las conductas de riesgo.

Durante la plática también explicó parte del modelo de seguridad que opera en Coahuila, destacando que no solo se trabaja en temas de vigilancia o reacción ante delitos, sino también en prevención, proximidad e inteligencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-cumple-tres-meses-sin-homicidios-es-un-hecho-historico-fiscal-general-de-coahuila-CP20853054

Comentó que una de las dinámicas que mejores resultados ha dado es mantener comunicación directa con estudiantes después de las visitas, mediante grupos donde pueden realizar reportes, expresar inquietudes o solicitar apoyo sobre situaciones detectadas en sus colonias o escuelas.

El fiscal mencionó que gracias a este acercamiento con jóvenes se han atendido problemáticas relacionadas con robos, vandalismo y presencia de pandillas en algunos sectores de otras ciudades del estado.

Asimismo, destacó que el objetivo de estas actividades es generar confianza entre los estudiantes y las autoridades, para que los jóvenes vean a las corporaciones de seguridad como un apoyo cercano.

$!El objetivo es fortalecer la confianza entre jóvenes y autoridades de seguridad, explicó el Fiscal.
El objetivo es fortalecer la confianza entre jóvenes y autoridades de seguridad, explicó el Fiscal. LIDIET MEXICANO

La actividad se desarrolló de manera interactiva, permitiendo la participación de los alumnos mediante preguntas y comentarios sobre temas de seguridad y prevención.

Finalmente, Fernández Montañez reiteró que este tipo de encuentros continuarán en otros municipios del estado, llevando mensajes preventivos directamente a escuelas y colonias para fortalecer la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Seguridad
Escuelas

Localizaciones


Monclova

Personajes


Federico Fernández Montañez

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Naufragio en aguas politizadas

Naufragio en aguas politizadas
true

El enlace con Sinaloa; bomba atómica para el gobierno de Sheinbaum
true

POLITICÓN: ¿Qué hacer durante el Mundial? Saltillo alista más de 400 actividades entre el FUTFEST y FINA 2026
Paramédicos y cuerpo de rescate se dieron cita en el lugar.

Adulto mayor queda atrapado en aparatoso accidente, en Saltillo
Una de las menores fue localizada inconsciente y con signos de haber vomitado, mientras que su compañera permanecía en estado de crisis emocional, situación que generó la movilización de autoridades y personal médico.

Saltillo: auxilian a dos alumnas de secundaria tras presunta intoxicación alcohólica durante horario escolar
Saltillo Soccer visita a La Tribu FC en Ciudad Juárez con la mira puesta en regresar al Olímpico con ventaja y conquistar una Final histórica para el futbol saltillense.

Tras casi 30 años de espera, Saltillo Soccer visita a La Tribu por la gloria y llegar a la Serie A
El brote fue declarado inmediatamente una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según expertos, EU ‘simplemente está optando por no detener’ el brote de ébola tras los recortes masivos en salud pública
La mirada fija de un presidente que ha calificado las investigaciones fiscales y de conflicto de intereses en su contra como una simple “narrativa agotada” de sus opositores.

El gobierno de Trump toma medidas para no importunar a un contribuyente llamado Trump