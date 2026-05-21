Fiscal lleva mensaje de prevención y seguridad a jóvenes de Cecytec Norte en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con un mensaje enfocado en la prevención de adicciones, la participación ciudadana y el cuidado de las colonias y escuelas, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, sostuvo una plática con estudiantes del Cecytec Monclova Norte como parte de la estrategia estatal “A Coahuila Lo Cuidamos Todos”. Ante cientos de jóvenes, el fiscal habló sobre las consecuencias físicas, emocionales y sociales que puede generar el consumo de drogas, además de la importancia de tomar decisiones responsables desde temprana edad.

Explicó que estas visitas forman parte de una serie de encuentros que se realizan en distintos municipios de Coahuila para acercar a las corporaciones de seguridad con estudiantes y ciudadanos. “Queremos que los jóvenes sepan lo que estamos haciendo, pero también que participen y nos ayuden a cuidar su entorno”, expresó durante la charla. Fernández Montañez señaló que actualmente uno de los principales retos en materia preventiva es mantener informados a los adolescentes sobre los riesgos relacionados con las adicciones y las conductas de riesgo. Durante la plática también explicó parte del modelo de seguridad que opera en Coahuila, destacando que no solo se trabaja en temas de vigilancia o reacción ante delitos, sino también en prevención, proximidad e inteligencia.

Comentó que una de las dinámicas que mejores resultados ha dado es mantener comunicación directa con estudiantes después de las visitas, mediante grupos donde pueden realizar reportes, expresar inquietudes o solicitar apoyo sobre situaciones detectadas en sus colonias o escuelas. El fiscal mencionó que gracias a este acercamiento con jóvenes se han atendido problemáticas relacionadas con robos, vandalismo y presencia de pandillas en algunos sectores de otras ciudades del estado. Asimismo, destacó que el objetivo de estas actividades es generar confianza entre los estudiantes y las autoridades, para que los jóvenes vean a las corporaciones de seguridad como un apoyo cercano.

La actividad se desarrolló de manera interactiva, permitiendo la participación de los alumnos mediante preguntas y comentarios sobre temas de seguridad y prevención. Finalmente, Fernández Montañez reiteró que este tipo de encuentros continuarán en otros municipios del estado, llevando mensajes preventivos directamente a escuelas y colonias para fortalecer la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes.

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