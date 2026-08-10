Fortalecen coordinación para acercar nuevas oportunidades laborales a Monclova

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    Fortalecen coordinación para acercar nuevas oportunidades laborales a Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez se reunió con el subsecretario de Empleo y Productividad, José Luis Chapa, para revisar la planeación laboral. CORTESÍA

El Ayuntamiento de Monclova y el Gobierno de Coahuila fortalecen el trabajo conjunto con el sector empresarial para acercar vacantes a la población

MONCLOVA, COAH.- Con nuevas oportunidades de contratación en puerta, el Ayuntamiento de Monclova y el Gobierno de Coahuila fortalecen la coordinación con el sector empresarial para acercar las vacantes disponibles a las familias de Monclova y la Región Centro-Desierto.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con José Luis Chapa, subsecretario de Empleo y Productividad, quien acudió en representación de la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, con el propósito de dar seguimiento a la planeación laboral para el cierre del año.

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Durante el encuentro se revisaron acciones encaminadas a mejorar la comunicación entre las empresas que actualmente se encuentran en procesos de contratación y la ciudadanía, a fin de que los buscadores de empleo conozcan y aprovechen las oportunidades disponibles en la región.

Villarreal Pérez destacó que mantener una vinculación directa entre las empresas y la población es fundamental para que las nuevas oportunidades laborales se traduzcan en beneficios para las familias, particularmente ante los proyectos de inversión y expansión que se buscan concretar en la Región Centro-Desierto.

Señaló que el objetivo es que las vacantes que se generen puedan ser ocupadas por trabajadores de la propia región, facilitando el acceso a información sobre los perfiles que requieren las empresas y los procesos de contratación.

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Asimismo, destacó que desde el municipio se mantiene una coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar mejores condiciones e incentivos que permitan atraer nuevas inversiones a la región y, con ello, impulsar la creación de empleos.

Carlos Villarreal reiteró que la generación de empleo representa uno de los principales retos y objetivos para Monclova, por lo que continuará el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para fortalecer la economía regional y generar mejores condiciones para las familias.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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