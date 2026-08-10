Fortalecen coordinación para acercar nuevas oportunidades laborales a Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con nuevas oportunidades de contratación en puerta, el Ayuntamiento de Monclova y el Gobierno de Coahuila fortalecen la coordinación con el sector empresarial para acercar las vacantes disponibles a las familias de Monclova y la Región Centro-Desierto. El alcalde Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión de trabajo con José Luis Chapa, subsecretario de Empleo y Productividad, quien acudió en representación de la secretaria del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, con el propósito de dar seguimiento a la planeación laboral para el cierre del año.

Durante el encuentro se revisaron acciones encaminadas a mejorar la comunicación entre las empresas que actualmente se encuentran en procesos de contratación y la ciudadanía, a fin de que los buscadores de empleo conozcan y aprovechen las oportunidades disponibles en la región. Villarreal Pérez destacó que mantener una vinculación directa entre las empresas y la población es fundamental para que las nuevas oportunidades laborales se traduzcan en beneficios para las familias, particularmente ante los proyectos de inversión y expansión que se buscan concretar en la Región Centro-Desierto. Señaló que el objetivo es que las vacantes que se generen puedan ser ocupadas por trabajadores de la propia región, facilitando el acceso a información sobre los perfiles que requieren las empresas y los procesos de contratación.

Asimismo, destacó que desde el municipio se mantiene una coordinación permanente con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para generar mejores condiciones e incentivos que permitan atraer nuevas inversiones a la región y, con ello, impulsar la creación de empleos. Carlos Villarreal reiteró que la generación de empleo representa uno de los principales retos y objetivos para Monclova, por lo que continuará el trabajo conjunto entre el municipio, el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para fortalecer la economía regional y generar mejores condiciones para las familias.

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