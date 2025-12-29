Frente frío 25 hará descender temperaturas hasta 6 grados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Monclova registrará un descenso considerable en las temperaturas a partir de este lunes y hasta el miércoles, con mínimas que podrían alcanzar los 6 grados centígrados durante las primeras horas del día, debido al ingreso del frente frío número 25.

De acuerdo con información de Protección Civil, este fenómeno representa un cambio significativo en las condiciones climáticas habituales de la región, por lo que se han reforzado las acciones preventivas para proteger a la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

El director de Protección Civil, Pedro Flores Alvarado, informó que el albergue municipal se mantiene habilitado para brindar resguardo a personas que no cuentan con un espacio adecuado para protegerse de las bajas temperaturas. Asimismo, se realizan recorridos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad para detectar posibles situaciones de riesgo.

Las autoridades municipales mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del clima, ante la posibilidad de que las temperaturas se mantengan por debajo de lo normal durante varios días.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, como abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y reportar cualquier situación de emergencia para que sea atendida de manera oportuna.