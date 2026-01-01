Se disparan 66% los casos de corrupción de menores en Coahuila

En 2025 incrementó 66 por ciento en Coahuila el número de casos y 74 por ciento el de víctimas del delito de corrupción de menores, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con datos actualizados de enero a noviembre, la autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, registró un total de 50 carpetas de investigación por el citado delito.

En la estadística se contemplan aquellas investigaciones que surgen a raíz de reportes ante una autoridad federal, pero que se inician en la vía del fuero común para ser llevadas a cabo por la FGE y las fiscalías especializadas, según sea el caso.

La cifra contrasta con la que se registró un año antes, el 2024, cuando las autoridades iniciaron un total de 30 indagatorias en el mismo periodo (enero-noviembre) y de 31 tomando en cuenta diciembre.

Lo anterior implica que, si se toma en cuenta el mismo periodo, entre 2024 y 2025 incrementó 66 por ciento la incidencia específica sobre indagatorias.

En estos casos, la autoridad llega a investigar modalidades del delito como la participación de un menor en actos sexuales o hacer que los presencie, la inmersión en el consumo de sustancias nocivas, incluidas el alcohol, la mendicidad con fines de explotación, la inducción a la comisión de delitos o formar parte de asociaciones delictivas y actos de exhibicionismo.

Además de representar un aumento de un año a otro, la cifra de investigaciones de 2025 es además la más alta que se registra en Coahuila al menos en los últimos cinco años, pues en 2023 fueron 29 carpetas de investigación iniciadas; en 2022 fueron 24; en 2021 fueron 35; y en 2020 fueron 22, en todos los casos se toma en cuenta el mismo periodo de 11 meses (enero-noviembre).

TAMBIÉN SUBE CIFRA DE VÍCTIMAS

Además del incremento en los casos, los registros del SESNSP también evidencian aumento en la cifra de víctimas contenidas en las investigaciones.

En 2025, hubo 61 presuntas víctimas en las 50 carpetas de investigación que se iniciaron, mientras que en 2024 fueron 35 víctimas en las 30 indagatorias, por lo que en ese rubro el incremento fue de 74 por ciento.

La anterior implica que, por lo menos en una investigación iniciada en este año, hubo más de una víctima simultánea de un mismo acto de corrupción de menores.