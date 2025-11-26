Frontera: inicia rehabilitación vial en tramo clave de la Guadalupe Borja

Monclova
/ 26 noviembre 2025
    Frontera: inicia rehabilitación vial en tramo clave de la Guadalupe Borja
    La alcaldesa Sari Pérez da el banderazo de arranque a la obra de recarpeteo en la avenida Libertad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La obra contempla 11 mil 847 metros cuadrados de pavimento y 624 metros lineales rehabilitados con material asfáltico en caliente

FRONTERA, COAH.- Con el propósito de mejorar la movilidad y garantizar vialidades más seguras, la alcaldesa Sara Irma “Sari” Pérez Cantú dio el banderazo de arranque a los trabajos de recarpeteo asfáltico en caliente de la avenida Libertad, en la colonia Guadalupe Borja, una de las obras viales más significativas en la recta final del año en Frontera.

La intervención abarcará el tramo comprendido entre las calles Veracruz y Emiliano Zapata, donde se rehabilitarán 11 mil 847 metros cuadrados de pavimento y 624 metros lineales de arteria vehicular, lo que beneficiará de manera directa a más de 5 mil habitantes que utilizan diariamente esta vía como conexión entre el sector y la Zona Centro.

El recarpeteo se realiza con material en caliente, un proceso que incrementa la resistencia del pavimento y prolonga su vida útil, especialmente en zonas con alto flujo vehicular. Según la alcaldesa, esta obra surge como respuesta a una petición ciudadana:

“Esta obra responde a una solicitud directa de los vecinos. Con el recarpeteo en caliente garantizamos mayor durabilidad y una vialidad más segura para todas las familias”, señaló.

El proyecto se suma al programa anual de mantenimiento vial que el municipio ha implementado durante 2025, priorizando los puntos de mayor tránsito para reducir riesgos y mejorar la movilidad urbana. Pese a la cercanía del cierre de año, Pérez Cantú enfatizó que los trabajos no se detendrán:

“Nuestro compromiso es mantenernos cercanos a la gente y entregar resultados con orden y rumbo aún en el cierre de año”.

La edil reiteró que continuará impulsando obras que fortalezcan la infraestructura urbana y eleven la calidad de vida de las familias fronterenses, consolidando una administración que mantiene un ritmo constante y visible en todos los sectores del municipio.

