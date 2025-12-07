El color de vela y día en que se enciende la Corona de Adviento 2025... ¿Qué significa cada uno?

Llegó diciembre, el último mes del año 2025, y con él empezamos la época más esperada por muchos, las celebraciones de fin de año y el nacimiento del niño Jesús. Para representar el periodo litúrgico, miles de personas colocan una Corona de Adviento en sus hogares, una costumbre que tiene un gran significado. Prepárate para recibir el Adviento, aquí te decimos cómo hacerlo y cuál es el origen de esta bella tradición. TE PUEDE INTERESAR: ¿Feliz Navidad?... Qué es la Depresión Decembrina, la lucha silenciosa que muchos enfrentan durante las fiestas ¿QUÉ ES EL ADVIENTO? El Adviento recibe su nombre de adventus, palabra latina que significa “llegada”. A medida que la iglesia cristiana se consolidó en el siglo V d.C., también lo hicieron las tradiciones en torno al 25 de diciembre. Los historiadores sitúan las primeras celebraciones formales del Adviento en el norte de Italia, donde los feligreses se preparaban durante semanas para la Navidad con ayunos, oraciones y reflexiones sobre los valores cristianos. Con el tiempo, esa preparación se conoció como Adviento. En el siglo VI, los cristianos de Francia celebraban una “Cuaresma de San Martín” de cinco semanas que incluía ayunos y abstención de relaciones sexuales antes de la Navidad.

En la actualidad, el Adviento se considera la primera estación del año litúrgico, el ciclo anual de fiestas y lecturas bíblicas de la Iglesia. Al igual que sus antepasados, los cristianos modernos lo consideran un tiempo de preparación en honor a Cristo. El Adviento se celebra durante cuatro domingos consecutivos, comenzando el domingo más cercano al 30 de noviembre y terminando el 24 de diciembre, la víspera de Navidad. Cada domingo tiene un significado tradicional y una serie de oraciones y lecturas asignadas. Estas representan, en orden, las virtudes cristianas del amor, la alegría, la esperanza y la paz. Para los creyentes, el Adviento representa un período multifacético durante el cual se prepara el nacimiento de Cristo, se celebra la fe y la conversión al cristianismo y se anticipa la eventual resurrección del hijo de Dios. TE PUEDE INTERESAR: 5 adornos navideños para transformar el exterior de tu hogar en un espacio mágico ¿QUÉ ES LA CORONA DE ADVIENTO Y CUÁL ES SU ORIGEN? La corona de adviento no es solo un simple adorno que embellece los hogares en las fiestas decembrinas, sino que engloba a una tradición cristiana que representa y simboliza el primer anuncio de la llegada de la navidad. La costumbre de colocar una corona de adviento proviene de Alemania, en el siglo XIX Johann Wichern, quien era un pastor luterano alemán que protegía a niños huérfanos sin hogar, comenzó a utilizar una rueda de madera y en ella colocó cuatro velas que representaban las semanas que faltaban para qué llegará la navidad, con esto consiguió que sus protegidos supieran cuántos días faltaban para la noche buena y además de todo, aprendieron a contar. A lo largo de los años la tradicional corona de adviento ha ido cambiando, dependiendo el país y las creencias propias de las familias, y por ende se han ido agregando distintos significados, ya que ahora no solo se utiliza para contar cuántos días faltan para navidad, sino que se le ha agregado un simbolismo más profundo. La figura redonda de la corona hace referencia a la eternidad, ya que la finalidad es recibir al niño Dios en los hogares, haciendo representación también al amor de Dios que es infinito, no tiene principio ni fin. El color verde representa la esperanza y la vida, haciendo presente el mensaje de amor de Dios, y las manzanas rojas que adornan la corona significan la representación de los frutos del Edén. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable

¿QUÉ COLORES DE VELA SE USAN Y QUÉ SIGNIFICAN? Las primeras coronas de adviento sólo poseían velas de color blanco, pero en el transcurso de los años se han ido añadiendo colores para mostrar diversos conceptos que hacen referencia a los colores litúrgicos. • Morado: simboliza el espíritu de la vigilia en la temporada. • Verde: simboliza la esperanza. • Rojo: simboliza la alegría por la cercanía del nacimiento de Jesús. • Blanco: simboliza la presencia de Dios. TE PUEDE INTERESAR: Las tendencias más elegantes para decorar tu árbol de Navidad 2025 ¿EN QUÉ ORDEN Y CUÁNDO PRENDER LAS VELAS DE LA CORONA DE ADVIENTO? Es importante mencionar que además de tener un significado cada vela, deben tener un orden para poder encenderlas, ya que cada una tiene un propósito diferente. Aquí te explicamos cuáles son las fechas y el orden específico: • Primer Domingo de Adviento: 30 de noviembre de 2025 Vela de la esperanza (morado): Esta vela marca el inicio del Adviento y simboliza la espera confiada en la promesa de salvación que trae el nacimiento de Cristo. • Segundo Domingo de Adviento: 7 de diciembre de 2025 Vela de la fe (morado): Se enciende para reflexionar sobre el mensaje de los profetas que anunciaron la venida del Salvador y la necesidad de preparar el corazón para recibirlo. • Tercer Domingo de Adviento: 14 de diciembre de 2025 Vela de la alegría (rosa): También conocida como la “vela de Gaudete”, celebra la cercanía de la Navidad y la alegría que provoca el nacimiento de Jesús. • Cuarto Domingo de Adviento: 21 de diciembre de 2025 Vela del amor (morado): Esta vela representa el amor de Dios que se manifiesta en el nacimiento de su Hijo, recordándonos la importancia de abrir nuestro corazón a ese amor infinito. • Nochebuena: 24 de diciembre de 2024 En el centro de la Corona de Adviento se coloca una vela blanca o cirio, que se enciende durante la cena de Navidad. Esta luz simboliza a Cristo, la luz del mundo, que llega para disipar las tinieblas.