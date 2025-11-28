Frontera lanza sorteo del Predial 2026 con automóvil como premio principal

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de incentivar la puntualidad en el pago del impuesto predial, el Ayuntamiento de Frontera anunció el programa “Cumple y Gana Pagando tu Predial 2026”, mediante el cual los contribuyentes que liquiden sus adeudos durante el primer trimestre del próximo año participarán en un sorteo con premios de alto valor.

La iniciativa fue presentada por la Secretaría del Ayuntamiento por instrucción de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien busca fortalecer la cultura contributiva y reconocer a las familias que cumplen con esta obligación fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: Cabildo avala orden del día para Primer Informe de Román Cepeda

Daniel López Gaytán, secretario del Ayuntamiento, explicó que la dinámica está dirigida exclusivamente a personas físicas que paguen su predial entre enero y marzo. Por cada pago realizado, el usuario recibirá un boleto que será depositado en una tómbola para el sorteo, cuya fecha se dará a conocer en las próximas semanas.

Entre los premios destacan un automóvil JAC 2026 para el primer lugar, una motocicleta de modelo reciente para el segundo y un centro de lavado como tercer premio. López Gaytán señaló que estas recompensas son una manera de agradecer a los contribuyentes que, pese a los retos económicos, mantienen su compromiso con el municipio.

Adicionalmente, se mantendrán los descuentos tradicionales por pronto pago durante los primeros tres meses del año, lo que permitirá a los ciudadanos obtener un doble beneficio: ahorrar y competir por alguno de los premios.

El funcionario exhortó a la población a aprovechar esta oportunidad, ya que los recursos recaudados se destinarán a obras, servicios y mejoras para Frontera, reforzando así la participación ciudadana en el desarrollo del municipio.