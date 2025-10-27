Frontera: Llegan a venerar a San Judas Tadeo, caminando, trotando o de rodillas

Monclova
/ 27 octubre 2025
    Frontera: Llegan a venerar a San Judas Tadeo, caminando, trotando o de rodillas
    San Judas Tadeo, el de los casos difíciles, es un santo que tiene muchos fieles en el mundo. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Desde la noche del 27 de octubre, durante la madrugada y a lo largo del día 28, los creyentes se congregan para cantarle las mañanitas y bailar

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Entre 20 y 25 mil fieles de San Judas Tadeo comenzaron a llegar caminando, trotando e incluso de rodillas para cumplir sus mandas y agradecer favores al llamado “Santo de los casos difíciles”, cuya capilla se ubica sobre la carretera federal número 30.

El templo, edificado hace varias décadas en el ejido 8 de Enero —entre los municipios de Frontera y San Buenaventura—, recibe cada año a miles de devotos que acuden a venerar al apóstol.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca Monclova ‘Porque me Quiero, Me Cuido’, un programa de mamografías gratuitas

Desde la noche del 27 de octubre, durante la madrugada y a lo largo del día 28, los creyentes se congregan para cantarle las mañanitas, danzar frente a su imagen, llevarle flores y veladoras, así como compartir alimentos tradicionales conocidos como “reliquia”.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que se implementó un operativo especial con la participación de las corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad, a fin de mantener el orden durante la festividad.

$!Miles desfilan por el sitio donde está colocada la efigie, a la que le dejan veladoras.
Miles desfilan por el sitio donde está colocada la efigie, a la que le dejan veladoras. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Decenas de elementos vigilarán toda la carretera federal 30, por donde avanzan los fieles en cumplimiento de sus mandas.

“El operativo ya comenzó y se mantendrá durante hoy y mañana, con elementos distribuidos en tres turnos. Calculamos entre 20 y 25 mil visitantes, por lo que estaremos atentos para que todo transcurra en completo orden”, señaló la alcaldesa.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar un saldo blanco durante esta tradicional celebración que atrae a creyentes de distintas regiones del país e incluso del extranjero.

Temas


Religión
Santoral

Localizaciones


Frontera

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’