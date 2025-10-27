Frontera: Llegan a venerar a San Judas Tadeo, caminando, trotando o de rodillas

CIUDAD FRONTERA, COAH.- Entre 20 y 25 mil fieles de San Judas Tadeo comenzaron a llegar caminando, trotando e incluso de rodillas para cumplir sus mandas y agradecer favores al llamado “Santo de los casos difíciles”, cuya capilla se ubica sobre la carretera federal número 30.

El templo, edificado hace varias décadas en el ejido 8 de Enero —entre los municipios de Frontera y San Buenaventura—, recibe cada año a miles de devotos que acuden a venerar al apóstol.

Desde la noche del 27 de octubre, durante la madrugada y a lo largo del día 28, los creyentes se congregan para cantarle las mañanitas, danzar frente a su imagen, llevarle flores y veladoras, así como compartir alimentos tradicionales conocidos como “reliquia”.

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que se implementó un operativo especial con la participación de las corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil y Vialidad, a fin de mantener el orden durante la festividad.