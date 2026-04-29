‘Fue un descuido’: Banamex devolverá 1.4 mdp a cliente de Monclova que fue hackeado

Luego de un proceso de negociación legal, un cliente de Monclova logró que la institución bancaria Banamex reconociera un adeudo derivado de un presunto hackeo y acordara la devolución total de 1 millón 400 mil pesos, superando incluso el monto originalmente afectado. El abogado Jorge Garza Calvillo, representante del caso, informó que tras establecer contacto con el apoderado legal del banco a nivel nacional, se alcanzó un acuerdo para restituir el recurso en su totalidad, incluyendo 200 mil pesos adicionales por concepto de intereses.

“El banco aceptó que hubo un error y accedió a cubrir el monto completo. Mi cliente recupera más dinero del que le habían retirado, lo que deja el caso resuelto de manera favorable”, explicó. El pago se concretará mediante transferencia bancaria, con lo que se da por concluido el conflicto sin necesidad de llevar el caso a instancias judiciales. Como parte del acuerdo, la institución también ofreció una disculpa formal, señalando que se trató de un descuido, lo que permitió que el afectado decidiera continuar utilizando los servicios del banco.

El litigante advirtió que este tipo de situaciones continúan presentándose, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones en el manejo de datos bancarios, especialmente al compartir información sensible como números de tarjeta o códigos de seguridad, ya que pueden ser utilizados para cometer fraudes. Asimismo, indicó que existen otros casos similares en la región, tanto de ciudadanos como de dueños de negocios, quienes ya buscan asesoría legal para recuperar su dinero, incluso en contra de otras instituciones bancarias.

Garza Calvillo explicó que, en caso de no lograr acuerdos, los afectados pueden acudir primero a la Condusef como instancia conciliatoria y posteriormente iniciar un juicio civil, proceso que actualmente puede resolverse en alrededor de seis meses, aunque puede extenderse debido a recursos legales como el amparo. Finalmente, destacó que en este caso la disposición de ambas partes permitió una solución rápida y favorable para el cliente

Publicidad

Temas

Bancos Hackeos

Localizaciones

Coahuila Monclova

