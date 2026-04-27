Cuidado: si retiras más de esta cantidad, el banco puede bloquear tu operación

La medida fue dada a conocer por la Asociación de Bancos de México (ABM) y busca reforzar la seguridad en operaciones bancarias, reducir fraudes y evitar que personas ajenas puedan retirar grandes cantidades de dinero haciéndose pasar por los titulares de las cuentas.

Los usuarios bancarios en México deberán prepararse para un nuevo requisito en operaciones de alto monto. A partir del 1 de julio de 2026, instituciones como BBVA, Banorte, Citibanamex y Santander comenzarán a solicitar una identificación oficial vigente para autorizar ciertos retiros en efectivo.

¿Por qué monto te pedirán tu INE en el banco?

De acuerdo con la nueva disposición, los bancos solicitarán obligatoriamente tu credencial del INE o cualquier otra identificación oficial vigente cuando quieras retirar más de 140 mil pesos en efectivo desde ventanilla.

Si intentas realizar una operación superior a ese monto sin identificación, la institución financiera podría:

- Rechazar el retiro

- Solicitar verificaciones adicionales

- Retener temporalmente la operación hasta validar tu identidad

Por ello, si planeas mover cantidades elevadas, es importante anticiparte para evitar contratiempos.

¿Cuándo entra en vigor esta medida?

El nuevo requisito comenzará a aplicarse oficialmente el 1 de julio de 2026, por lo que todavía hay tiempo para que los usuarios actualicen sus documentos y eviten problemas futuros.

Revisa que tu identificación esté vigente

Uno de los errores más comunes es acudir al banco con una credencial vencida. Si tu INE ya expiró, deberás renovarla antes de realizar movimientos importantes.

También podrían aceptar otros documentos oficiales como:

- Pasaporte vigente

- Cédula profesional

- Documento oficial autorizado por cada institución bancaria

¿A quiénes afecta esta nueva regla?

La medida impactará principalmente a personas que manejan grandes cantidades de efectivo de manera frecuente.

Entre ellos destacan:

Personas con negocios propios, comerciantes, emprendedores y usuarios que realizan retiros elevados para pagos operativos o inversiones.

Para quienes realizan operaciones cotidianas o retiros menores, no habrá cambios relevantes.

Cómo evitar bloqueos o retrasos en tu cuenta

Si necesitas retirar una cantidad alta de dinero, lo recomendable es acudir con:

- Identificación oficial vigente

- Tarjeta bancaria

- Información clara sobre el origen o destino del dinero

Además, algunos bancos pueden solicitar avisar previamente sobre retiros grandes para garantizar disponibilidad de efectivo en sucursal.