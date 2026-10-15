Coahuila: Marcelo Torres exige investigar falsa oferta por AHMSA; postor solo depositó 5 mil pesos

TORREÓN, COAH.- El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, exigió transparencia y una investigación a fondo sobre las irregularidades detectadas en el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), luego de confirmarse que uno de los interesados en adquirir ambas empresas depositó solamente 5 mil pesos, cuando debía garantizar aproximadamente 56.3 millones de dólares. El legislador consideró inadmisible que una propuesta de compra por mil 400 millones de dólares haya generado expectativas de recuperación económica entre miles de familias de Monclova y la Región Centro de Coahuila, sin que el supuesto inversionista acreditara la capacidad financiera necesaria para respaldar su ofrecimiento.

“Se anuncia una oferta de mil 400 millones de dólares, se genera esperanza entre miles de familias y, al momento de demostrar seriedad, solamente aparecen 5 mil pesos. ¿Cómo quieren que los trabajadores confíen en estas negociaciones?”, cuestionó. La resolución emitida el 14 de octubre por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles establece que el postor incumplió con la garantía de seriedad exigida para continuar en el procedimiento de adquisición de las empresas. Ante esta situación, la autoridad judicial determinó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que investigue si existen elementos que pudieran configurar el delito de falsedad de declaraciones, contemplado en el artículo 247 del Código Penal Federal, o alguna otra conducta sancionable. Torres Cofiño señaló que el asunto ha dejado de ser únicamente una negociación empresarial fallida, pues ahora existen circunstancias que ameritan la intervención de las autoridades ministeriales para esclarecer lo sucedido, siempre bajo el respeto al debido proceso. MILES DE TRABAJADORES CONTINÚAN ESPERANDO SUS PAGOS El diputado panista recordó que dentro del concurso mercantil están reconocidos aproximadamente 13 mil 907 trabajadores, cuyos créditos laborales ascienden a más de 19 mil 248 millones de pesos, considerando obligaciones preferentes y no preferentes. Advirtió que detrás de las negociaciones inconclusas existe una problemática social que mantiene a miles de familias en condiciones económicas complicadas, debido a la paralización de la siderúrgica y la falta de pago de sus derechos laborales.

Sostuvo que la crisis de AHMSA también ha provocado afectaciones a proveedores, pequeños comercios y empresas regionales que dependían de la actividad industrial. Por ello, insistió en que las autoridades federales no pueden permanecer ajenas a las consecuencias económicas y sociales que enfrenta Monclova. Informó que presentó una proposición con punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El objetivo, explicó, es fortalecer la protección de los derechos laborales, analizar mecanismos de apoyo para las empresas proveedoras y establecer una estrategia que permita recuperar la actividad productiva y el empleo en la Región Centro de Coahuila. Respecto al futuro de AHMSA y MINOSA, Torres Cofiño explicó que la resolución judicial permite a los acreedores garantizados iniciar negociaciones para conformar un consorcio interesado en adquirir las empresas como una unidad productiva. Para avanzar en este proceso, se estableció un plazo máximo de 90 días naturales, durante el cual deberán buscarse condiciones que permitan concretar una operación viable. El legislador destacó que la jueza ratificó la prioridad de pago de los trabajadores, conforme a lo establecido en la determinación judicial del pasado 7 de septiembre, disposición que deberá respetarse independientemente del resultado de las nuevas negociaciones.

Consideró fundamental evitar que los derechos laborales continúen postergándose mientras se presentan propuestas de inversión que finalmente no se materializan. Finalmente, Marcelo Torres Cofiño pidió al Gobierno Federal informar qué acciones concretas se han emprendido para atender la crisis de AHMSA y dar cumplimiento a los compromisos de recuperación anunciados desde la administración federal anterior. Subrayó que Monclova y la Región Centro requieren inversiones reales, recuperación de fuentes de empleo y soluciones que permitan devolver estabilidad económica a las familias afectadas.

Temas

Economía ACERO ventas

Localizaciones

Coahuila Monclova Torreón

Organizaciones

AHMSA

