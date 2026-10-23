Gana Javier Toledo la dirección en la FCA de la UAdeC, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Jesús Javier Toledo Aguilar ganó la elección para la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Norte, al obtener 765 votos contra 525 de José Edgardo Suárez Rodríguez, una diferencia de 240 sufragios.

De acuerdo con el acta de cierre de la Comisión Electoral, en la jornada realizada el jueves 22 de octubre se emitieron mil 296 votos, de los cuales seis fueron anulados.