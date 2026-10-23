Gana Javier Toledo la dirección en la FCA de la UAdeC, Monclova

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    Gana Javier Toledo la dirección en la FCA de la UAdeC, Monclova
    La Comisión Electoral declaró legal la votación y descartó impugnaciones en el proceso interno. LIDIET MEXICANO

El candidato se impuso con 765 votos frente a los 525 de José Edgardo Suárez; la Comisión Electoral le entregó la constancia de mayoría para el periodo 2026-2029

MONCLOVA, COAH.- Jesús Javier Toledo Aguilar ganó la elección para la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Norte, al obtener 765 votos contra 525 de José Edgardo Suárez Rodríguez, una diferencia de 240 sufragios.

De acuerdo con el acta de cierre de la Comisión Electoral, en la jornada realizada el jueves 22 de octubre se emitieron mil 296 votos, de los cuales seis fueron anulados.

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Tras concluir el conteo, el órgano electoral declaró legal la votación y determinó que no hubo impugnaciones que afectaran los resultados. Posteriormente, entregó a Toledo Aguilar la constancia de mayoría que lo acredita como director electo para el periodo 2026-2029.

La sesión de cierre se realizó a las 21:43 horas en las instalaciones de la facultad, ubicadas sobre la carretera 57, en Monclova.

$!El nuevo director de la FCA mostró la constancia de mayoría tras concluir el conteo de votos.
El nuevo director de la FCA mostró la constancia de mayoría tras concluir el conteo de votos. LIDIET MEXICANO

Se estableció que no hubo impugnaciones que afectaran los resultados finales, por lo que se dio por concluido el proceso electoral conforme a la convocatoria y a la normatividad de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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