Gana Javier Toledo la dirección en la FCA de la UAdeC, Monclova
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El candidato se impuso con 765 votos frente a los 525 de José Edgardo Suárez; la Comisión Electoral le entregó la constancia de mayoría para el periodo 2026-2029
MONCLOVA, COAH.- Jesús Javier Toledo Aguilar ganó la elección para la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Unidad Norte, al obtener 765 votos contra 525 de José Edgardo Suárez Rodríguez, una diferencia de 240 sufragios.
De acuerdo con el acta de cierre de la Comisión Electoral, en la jornada realizada el jueves 22 de octubre se emitieron mil 296 votos, de los cuales seis fueron anulados.
Tras concluir el conteo, el órgano electoral declaró legal la votación y determinó que no hubo impugnaciones que afectaran los resultados. Posteriormente, entregó a Toledo Aguilar la constancia de mayoría que lo acredita como director electo para el periodo 2026-2029.
La sesión de cierre se realizó a las 21:43 horas en las instalaciones de la facultad, ubicadas sobre la carretera 57, en Monclova.
Se estableció que no hubo impugnaciones que afectaran los resultados finales, por lo que se dio por concluido el proceso electoral conforme a la convocatoria y a la normatividad de la Universidad Autónoma de Coahuila.