Hallan a hombre sin vida en obra abandonada de Monclova

MONCLOVA, COAH.— El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre dentro de una obra en construcción movilizó a corporaciones de seguridad y procuración de justicia en la colonia Lupita Murguía, al norte de Monclova. El hecho fue reportado alrededor del mediodía y es investigado por las autoridades para determinar si existió la intervención de terceras personas.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue localizado en un predio en obra negra ubicado sobre la calle Humberto Moreira Valdez, un sitio que, según vecinos, permanece abandonado desde hace varios meses y es utilizado de manera ocasional como refugio por personas en situación de calle. La alerta se generó cuando una mujer ingresó al inmueble delimitado con tapias y observó a un hombre inconsciente, por lo que solicitó apoyo al número de emergencias.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron al lugar y, tras una revisión inicial, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios. Posteriormente arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, así como elementos de la Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción y del Grupo de Reacción Centro, quienes reforzaron el operativo.

Durante las diligencias, familiares del fallecido se presentaron en el sitio y realizaron la identificación preliminar. Una de las hermanas informó que se trataba de David Moreno, de 46 años de edad, quien se encontraba en situación vulnerable y no tenía un domicilio fijo. Según el testimonio, el hombre subsistía recolectando materiales reciclables como PET, cartón y latas de aluminio.

Las autoridades señalaron que el cuerpo presentaba indicios de violencia y que, por el estado en el que fue encontrado, se estimó que el deceso habría ocurrido con más de 24 horas de anterioridad. En el área también fue localizada una botella de bebida alcohólica, la cual fue asegurada como parte de los indicios.

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Será este estudio el que determine con precisión la causa de la muerte y permita confirmar o descartar un homicidio, así como establecer el tipo de lesiones que presentaba la víctima.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las investigaciones continúan abiertas para reconstruir los últimos momentos del hombre y esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida.

(Con información de medios locales)