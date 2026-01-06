Se unen en oración por Liah Fernanda afuera de la Clínica 7 del IMSS en Monclova

Coahuila
/ 6 enero 2026
    Se unen en oración por Liah Fernanda afuera de la Clínica 7 del IMSS en Monclova
    Vecinos y familiares se congregaron en silencio frente a la Clínica 7 del IMSS, con veladoras y rosarios, para pedir por la recuperación de Liah Fernanda. FOTO: LIDIET MEXICANO
Lidiet Mexicano
Lidiet Mexicano

Decenas de personas se reúnen afuera de la Clínica 7 del IMSS para pedir por la salud de Liah Fernanda, niña de 9 años gravemente lesionada tras ser atropellada por un elemento policial fuera de servicio

MONCLOVA, COAH.- La fe y la esperanza se hicieron presentes al exterior de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde decenas de personas se congregaron para elevar una oración por la salud de Liah Fernanda, una niña de apenas nueve años que permanece en estado grave tras ser atropellada en Ciudad Frontera.

Familiares, amigos, vecinos y ciudadanos solidarios se reunieron en silencio, algunos con veladoras en mano, otros con rosarios y palabras de aliento, para pedir por la recuperación de la menor, quien se encuentra internada en el área de Terapia Intensiva bajo estricta supervisión médica.

$!La camioneta Raptor involucrada en el accidente era conducida por un policía estatal fuera de servicio.
La camioneta Raptor involucrada en el accidente era conducida por un policía estatal fuera de servicio. FOTO: LIDIET MEXICANO

Liah Fernanda fue arrollada la noche del viernes en la Avenida Aviación, en la colonia Jardines del Aeropuerto, cuando se desplazaba en una patineta. De acuerdo con el testimonio de su madre, Karla Ramos Ordóñez, una camioneta Raptor color blanco la embistió de manera repentina, presuntamente a exceso de velocidad, proyectándola contra el pavimento y causándole lesiones graves.

El vehículo involucrado era conducido por un elemento activo de la Policía Estatal de Coahuila, quien, según informaron las autoridades, se encontraba franco, es decir, fuera de servicio, al momento del accidente.

La unidad terminó impactando contra un poste ubicado en el camellón de la avenida.

Tras el percance, paramédicos trasladaron de urgencia a la menor a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde su estado de salud se reporta como grave y con pronóstico reservado.

CONDUCTOR PERMANECE DETENIDO

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó, mediante una tarjeta informativa, que tomó conocimiento de los hechos y que mantiene abierta una carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades.

$!Liah Fernanda, niña de 9 años, se encuentra grave tras ser arrollada por policía fuera de servicio en Ciudad Frontera.
Liah Fernanda, niña de 9 años, se encuentra grave tras ser arrollada por policía fuera de servicio en Ciudad Frontera. FOTO: LIDIET MEXICANO

El conductor fue puesto a disposición de las autoridades competentes, permanece detenido y enfrenta un proceso penal ordinario conforme a la legislación vigente.

Mientras avanzan las investigaciones, afuera del hospital, la comunidad se mantiene unida en una sola voz: pedir por la vida de Liah Fernanda, en un gesto que refleja la solidaridad y el clamor social ante un hecho que ha conmovido a la región centro de Coahuila.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

