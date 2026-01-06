Se unen en oración por Liah Fernanda afuera de la Clínica 7 del IMSS en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La fe y la esperanza se hicieron presentes al exterior de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde decenas de personas se congregaron para elevar una oración por la salud de Liah Fernanda, una niña de apenas nueve años que permanece en estado grave tras ser atropellada en Ciudad Frontera. Familiares, amigos, vecinos y ciudadanos solidarios se reunieron en silencio, algunos con veladoras en mano, otros con rosarios y palabras de aliento, para pedir por la recuperación de la menor, quien se encuentra internada en el área de Terapia Intensiva bajo estricta supervisión médica. TE PUEDE INTERESAR: Monclova despierta: el 2025 marca un antes y un después en la ciudad

Liah Fernanda fue arrollada la noche del viernes en la Avenida Aviación, en la colonia Jardines del Aeropuerto, cuando se desplazaba en una patineta. De acuerdo con el testimonio de su madre, Karla Ramos Ordóñez, una camioneta Raptor color blanco la embistió de manera repentina, presuntamente a exceso de velocidad, proyectándola contra el pavimento y causándole lesiones graves. El vehículo involucrado era conducido por un elemento activo de la Policía Estatal de Coahuila, quien, según informaron las autoridades, se encontraba franco, es decir, fuera de servicio, al momento del accidente. La unidad terminó impactando contra un poste ubicado en el camellón de la avenida. Tras el percance, paramédicos trasladaron de urgencia a la menor a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde su estado de salud se reporta como grave y con pronóstico reservado. CONDUCTOR PERMANECE DETENIDO La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó, mediante una tarjeta informativa, que tomó conocimiento de los hechos y que mantiene abierta una carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades.