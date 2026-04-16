Hallan sin vida a hombre dentro de camioneta en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un hombre fue localizado sin vida al interior de una camioneta estacionada en calles de la colonia Occidental, en el municipio de Frontera, hecho que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Oaxaca y Pedro Pruneda, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades a través del sistema de emergencias 911 por un fuerte olor que emanaba del vehículo. La situación provocó que elementos de Protección Civil y de la Policía acudieran al sitio para verificar el reporte.

Al arribar, paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se informó que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que una de las líneas de investigación apunta a una posible muerte por causas naturales. Sin embargo, será la necropsia de ley la que determine con precisión el origen del fallecimiento. Las autoridades indicaron que el cuerpo tenía varios días dentro de la unidad, lo que explicaría el estado en que fue localizado. Tras el levantamiento, los restos fueron trasladados a instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de estudios periciales. Horas más tarde, la víctima fue identificada como Sergio Alberto ¨N¨, de 43 años de edad, quien residía en la misma colonia donde fue encontrado. La identificación se logró con la intervención de familiares directos, quienes acudieron ante las autoridades ministeriales para confirmar su identidad.

El proceso se llevó a cabo en el anfiteatro de una funeraria, donde el padre del fallecido realizó los trámites legales correspondientes ante el personal de la Fiscalía, lo que permitió avanzar con la integración de la carpeta de investigación. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abiertas las indagatorias y espera los resultados oficiales de la necropsia para establecer la causa clínica de la muerte. Las investigaciones continúan tanto en el lugar del hallazgo como en el entorno de la víctima, con el fin de esclarecer completamente lo ocurrido. (Con información de medios locales)

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