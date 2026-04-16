Hallan sin vida a hombre dentro de camioneta en Frontera

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 16 abril 2026
    Hallan sin vida a hombre dentro de camioneta en Frontera
    Personal de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. REDES SOCIALES

La identificación de la víctima se logró mediante la intervención de familiares directos, quienes acudieron ante la Fiscalía para confirmar su identidad

FRONTERA, COAH.- Un hombre fue localizado sin vida al interior de una camioneta estacionada en calles de la colonia Occidental, en el municipio de Frontera, hecho que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Oaxaca y Pedro Pruneda, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades a través del sistema de emergencias 911 por un fuerte olor que emanaba del vehículo. La situación provocó que elementos de Protección Civil y de la Policía acudieran al sitio para verificar el reporte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alternativas-para-coahuila-china-extrae-gas-con-fracking-sin-agua-eu-utiliza-solo-5-DG20044502

Al arribar, paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que una de las líneas de investigación apunta a una posible muerte por causas naturales. Sin embargo, será la necropsia de ley la que determine con precisión el origen del fallecimiento.

Las autoridades indicaron que el cuerpo tenía varios días dentro de la unidad, lo que explicaría el estado en que fue localizado. Tras el levantamiento, los restos fueron trasladados a instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de estudios periciales.

Horas más tarde, la víctima fue identificada como Sergio Alberto ¨N¨, de 43 años de edad, quien residía en la misma colonia donde fue encontrado. La identificación se logró con la intervención de familiares directos, quienes acudieron ante las autoridades ministeriales para confirmar su identidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-lanza-convocatoria-al-premio-estatal-de-periodismo-2026-KG20047148

El proceso se llevó a cabo en el anfiteatro de una funeraria, donde el padre del fallecido realizó los trámites legales correspondientes ante el personal de la Fiscalía, lo que permitió avanzar con la integración de la carpeta de investigación.

Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene abiertas las indagatorias y espera los resultados oficiales de la necropsia para establecer la causa clínica de la muerte. Las investigaciones continúan tanto en el lugar del hallazgo como en el entorno de la víctima, con el fin de esclarecer completamente lo ocurrido.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Seguridad

Localizaciones


Frontera

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El acordeón duranguense

El acordeón duranguense
true

Criminalidad: Merecen los regios vivir en paz

true

POLITICÓN: Fracking, ¿busca Sheinbaum aplazar la decisión para evadir el costo político?
La votación del sindicato se da en medio del conflicto salarial que mantiene en incertidumbre a la comunidad universitaria.

SUTUAAAN votará este jueves si estalla o no la huelga en la Narro
Los restos fueron trasladados a la Semefo para las investigaciones.

Localizan restos humanos en la carretera Saltillo-Torreón
Intec Saltillo llega con impulso tras su subcampeonato internacional reciente.

Intec Don Bosco Saltillo viaja a San Luis Potosí para el Torneo Inter Salesiano 2026
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
Aunque la Copa Mundial promete unir al mundo, políticas restrictivas, controles migratorios y costos desorbitados amenazan con enfriar la pasión de muchos aficionados internacionales.

¿La Copa Mundial logrará que los turistas regresen a EU?