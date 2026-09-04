Impulsa Gabriel Elizondo mayores recursos para fortalecer la salud mental

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Monclova
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    Impulsa Gabriel Elizondo mayores recursos para fortalecer la salud mental
    El Senador Gabriel Elizondo tomó como referencia las políticas aplicadas en Coahuila para impulsar una estrategia de alcance nacional. LIDIET MEXICANO

La iniciativa busca convertir la atención psicológica y psiquiátrica en una prioridad con respaldo presupuestal

MONCLOVA, CAOH.- El senador Gabriel Elizondo Pérez, presentó ante el Senado de la República una iniciativa para fortalecer la atención de la salud mental a nivel nacional, mediante mayores recursos, personal especializado y mejores condiciones para quienes requieren estos servicios, aseguró este viernes durante su estancia en Escobedo, Coahuila.

Lo anterior lo dio a conocer durante una entrevista, en el marco del arranque del programa de mobiliario escolar y entrega de uniformes y calzado en la primaria Venustiano Carranza, en el municipio de Escobedo, donde acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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El Senador destacó que esta propuesta toma como referencia las acciones que se han impulsado en Coahuila, donde se ha fortalecido la atención a la salud mental y se han creado comités enfocados en este tema.

“Más allá de reconocer que es un problema de salud, hay que actuar y entrar con recursos para poder atenderlo y darle la importancia que merece. Para nosotros era muy importante presentar esta propuesta desde la primera semana, porque es una política pública que nuestro Gobernador ha implementado en Coahuila y que ha tenido frutos. No solamente se trata de reconocer que tenemos un problema, sino de actuar y hacerlo con recursos”, señaló.

Explicó que la iniciativa contempla modificar un artículo para establecer condiciones que permitan contar con mayores recursos destinados a este rubro, además de fortalecer la participación de especialistas, médicos y profesionales capacitados.

La propuesta fue turnada y será revisada durante la próxima semana en las comisiones correspondientes, donde se analizarán sus alcances y la posibilidad de establecer estas medidas como una política de alcance nacional.

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Elizondo Pérez señaló que, entre las propuestas presentadas durante esta primera semana de trabajo legislativo, también se encuentran la creación de un fondo especializado para fortalecer a las policías locales y un programa de maternidad escolar, con el objetivo de que ninguna alumna tenga que interrumpir sus estudios a causa de un embarazo o la maternidad.

Finalmente, destacó que las 17 propuestas presentadas son apenas el inicio de una agenda legislativa que continuará fortaleciéndose desde el Senado y en territorio, escuchando y atendiendo las necesidades de las familias de Coahuila para convertirlas en propuestas.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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