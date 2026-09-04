Harfuch reporta 23 ataques con coches bomba en Zacatecas durante la presente administración

GUADALUPE, ZAC.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó 23 ataques con coches bomba en lo que va de la administración en Zacatecas, relacionados principalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 4 de septiembre en el 52o Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, García Harfuch dijo que han sido de distinta magnitud, luego del registrado recientemente en Ojocaliente.

“Este fue de los más grandes; específicamente con este atentado, estos ya están detenidos”, dijo el secretario de Seguridad. 11 PERSONAS RESULTARON CON LESIONES TRAS EXPLOSIÓN DE COCHE BOMBA EN OJOCALIENTE El fiscal del estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, detalló que 11 personas resultaron lesionadas por la explosión del coche bomba frente a la comandancia de Ojocaliente y solo una se encuentra recibiendo atención hospitalaria.

Refirió el fiscal que la persona de sexo masculino hospitalizada pasó de grave a una atención intermedia para “una pronta evolución”. Comentó que hay un programa especial para dar atención a las 63 viviendas que resultaron afectadas. “Los daños son distintos, hay daños severos hasta un daño superficial”, explicó. Tras lo expuesto por García Harfuch en la mañanera, la Secretaría de Seguridad precisó: “En lo que va de la presente administración se han identificado 23 agresiones, de las cuales únicamente seis han sido con vehículos”.

Del ataque cometido contra las instalaciones de la comandancia en Ojocaliente, ya hay tres personas detenidas relacionadas con este evento, señaló.