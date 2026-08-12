IMSS responde a don Juan, víctima de cirugía en clínica 7 de Monclova: ‘Su queja ya está en revisión’

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Monclova
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    IMSS responde a don Juan, víctima de cirugía en clínica 7 de Monclova: ‘Su queja ya está en revisión’
    El caso se encuentra bajo una valoración técnico-médica para determinar las acciones que procedan. LIDIET MEXICANO

El IMSS en Coahuila informó que la queja de Juan Armendáriz por afectaciones tras una cirugía de cataratas ya está en revisión técnico-médica

MONCLOVA, COAH.- Luego de que Juan Armendáriz denunciara públicamente afectaciones en la visión después de una cirugía de cataratas realizada en la Clínica 7 del IMSS, el Instituto informó que el escrito presentado por el derechohabiente ya fue recibido y se encuentra en proceso de revisión.

A través de un comunicado enviado a VANGUARDIA, el IMSS en Coahuila señaló que la queja fue canalizada al área de Atención y Orientación al Derechohabiente, donde se le dio el trámite correspondiente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-protestan-por-atencion-medica-y-terminan-agredidos-por-guardias-de-la-clinica-7-del-imss-FA22771015

Actualmente, explicó, se lleva a cabo una valoración técnico-médica para analizar los planteamientos expuestos por el paciente y determinar las acciones que correspondan.

La respuesta del Instituto se da después de que Armendáriz, de 78 años, expusiera durante una protesta que fue sometido a una cirugía de cataratas el 25 de septiembre de 2025 y que posteriormente presentó una afectación en uno de sus ojos.

El derechohabiente aseguró que presentó una queja ante el IMSS y que entregó la cronología de su caso, además de los estudios relacionados con su atención, reclamando que no había recibido una respuesta.

“Yo puse una queja, donde se les entregó toda la cronología de mi caso, y sigo sin respuesta”, manifestó.

Ante ello, el IMSS precisó que el caso sí está siendo atendido y que se mantiene en análisis por las áreas correspondientes.

Además, el Instituto destacó que el paciente ha recibido atención médica posterior a la cirugía, como parte del seguimiento que se le ha brindado.

El IMSS en Coahuila aseguró que dará seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación con Armendáriz respecto al avance de su queja.

La institución reiteró que la revisión se realizará de manera objetiva y que las acciones que correspondan serán determinadas una vez concluido el análisis técnico-médico del caso.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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