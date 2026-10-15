Incorporan material Lego al aprendizaje infantil en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Desarrollar el pensamiento lógico, estimular la creatividad y buscar soluciones a problemas son los objetivos de la entrega de material Lego Education a escuelas vinculadas con la Fundación Distribuidores Nissan en Monclova. Los recursos se incorporarán a programas complementarios de aprendizaje infantil. La entrega se realizó este jueves 15 y fue encabezada por el alcalde Carlos Villarreal, con la participación de Patricio Zabaleta, representante de la fundación en el municipio. La colaboración busca ampliar las herramientas disponibles para apoyar la formación de niñas y niños.

El propósito educativo se concentra en habilidades que acompañan la enseñanza académica. La creatividad, el razonamiento y la capacidad de resolver problemas fueron señalados por el gobierno municipal como los principales aspectos que se pretende fortalecer mediante estos materiales. La acción forma parte de la política municipal Impulso Educativo, que contempla la coordinación con instituciones escolares, fundaciones e iniciativa privada para generar oportunidades de aprendizaje. En este caso, la participación de la Fundación Distribuidores Nissan permitió concretar la entrega a las comunidades escolares vinculadas con la organización. Durante el encuentro, Villarreal sostuvo que la educación es una prioridad de su administración y destacó la colaboración con empresas e instituciones para acercar recursos a los planteles. “Con acciones como esta, acercamos herramientas que les permiten aprender, desarrollar sus habilidades y prepararse mejor para los retos del futuro”, expresó el presidente municipal.

El Alcalde también mencionó el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y planteó mantener el trabajo conjunto con el sector privado en proyectos educativos. La entrega se orienta a reforzar los programas complementarios de las escuelas participantes. Con estos recursos, el municipio y la fundación buscan ampliar las opciones de aprendizaje y contribuir al desarrollo de habilidades desde la infancia.

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