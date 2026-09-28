Ingresan 100 cadetes a la Academia de Policía de Monclova

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    Ingresan 100 cadetes a la Academia de Policía de Monclova
    Carlos Villarreal dio la bienvenida a los 100 cadetes que iniciaron su preparación en la Academia de Policía de Monclova. CORTESÍA

La nueva generación concluirá su preparación en diciembre y permitirá reforzar la corporación municipal durante los próximos meses

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, dio la bienvenida a 100 cadetes que este mes se incorporaron a la Academia de Policía, donde continuarán con su preparación antes de integrarse a la corporación en diciembre.

Con esta generación, el Municipio prevé contar con más de 400 policías en los próximos meses, como parte de la meta de duplicar el número de elementos con los que inició la actual administración.

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Para 2027, se contempla superar los 500 integrantes en la corporación, además de fortalecer los procesos de capacitación, homologación salarial y las condiciones laborales de los agentes.

REFUERZAN CAPACITACIÓN Y DISCIPLINA

El fortalecimiento de la Policía Municipal forma parte del trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila para consolidar el Modelo Coahuilense de Seguridad en Monclova, mediante acciones orientadas a la profesionalización y cercanía con la ciudadanía.

$!La incorporación de los cadetes permitirá superar los 400 policías municipales durante los próximos meses.
La incorporación de los cadetes permitirá superar los 400 policías municipales durante los próximos meses. CORTESÍA

Durante el recibimiento a los cadetes, Villarreal Pérez destacó la responsabilidad que implica incorporarse a una corporación encargada de la seguridad de las familias monclovenses.

“Hoy damos la bienvenida a 100 mujeres y hombres que decidieron asumir esta responsabilidad de servir y proteger a las familias de Monclova. Vamos a seguir trabajando para que tengan la preparación, las herramientas y las condiciones necesarias para desempeñar su labor”, señaló.

El Alcalde agregó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, se trabaja en el fortalecimiento de la corporación y en el cumplimiento de la meta de incrementar el número de policías y mejorar su preparación y condiciones laborales.

$!Los nuevos integrantes concluirán su preparación en diciembre antes de incorporarse a las labores de la corporación.
Los nuevos integrantes concluirán su preparación en diciembre antes de incorporarse a las labores de la corporación. CORTESÍA

Como parte de esta estrategia, el Municipio mantendrá una política de cero tolerancia ante elementos que incumplan con sus responsabilidades, además de reforzar los procesos de capacitación, profesionalización y disciplina interna.

El Gobierno Municipal señaló que continuará la coordinación con el Estado, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía para atender las necesidades de seguridad del municipio.

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