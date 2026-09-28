Ingresan 100 cadetes a la Academia de Policía de Monclova

MONCLOVA, COAH.- El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, dio la bienvenida a 100 cadetes que este mes se incorporaron a la Academia de Policía, donde continuarán con su preparación antes de integrarse a la corporación en diciembre. Con esta generación, el Municipio prevé contar con más de 400 policías en los próximos meses, como parte de la meta de duplicar el número de elementos con los que inició la actual administración.

Para 2027, se contempla superar los 500 integrantes en la corporación, además de fortalecer los procesos de capacitación, homologación salarial y las condiciones laborales de los agentes. REFUERZAN CAPACITACIÓN Y DISCIPLINA El fortalecimiento de la Policía Municipal forma parte del trabajo coordinado con el Gobierno de Coahuila para consolidar el Modelo Coahuilense de Seguridad en Monclova, mediante acciones orientadas a la profesionalización y cercanía con la ciudadanía.

Durante el recibimiento a los cadetes, Villarreal Pérez destacó la responsabilidad que implica incorporarse a una corporación encargada de la seguridad de las familias monclovenses. “Hoy damos la bienvenida a 100 mujeres y hombres que decidieron asumir esta responsabilidad de servir y proteger a las familias de Monclova. Vamos a seguir trabajando para que tengan la preparación, las herramientas y las condiciones necesarias para desempeñar su labor”, señaló. El Alcalde agregó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, se trabaja en el fortalecimiento de la corporación y en el cumplimiento de la meta de incrementar el número de policías y mejorar su preparación y condiciones laborales.

Como parte de esta estrategia, el Municipio mantendrá una política de cero tolerancia ante elementos que incumplan con sus responsabilidades, además de reforzar los procesos de capacitación, profesionalización y disciplina interna. El Gobierno Municipal señaló que continuará la coordinación con el Estado, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía para atender las necesidades de seguridad del municipio.

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