IMSS llama a prevenir enfermedades del corazón con hábitos saludables

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    IMSS llama a prevenir enfermedades del corazón con hábitos saludables
    El IMSS en Coahuila llamó a realizar detecciones oportunas de hipertensión y diabetes, especialmente después de los 40 años. CORTESÍA

Los registros del instituto muestran incrementos en algunos grupos de edad durante 2023, 2024 y 2025, principalmente entre adultos mayores

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a fortalecer la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante detecciones oportunas y cambios en los hábitos de vida.

El instituto destacó que la identificación de hipertensión arterial y diabetes es especialmente importante en personas mayores de 40 años, debido a que ambos padecimientos se encuentran entre los principales factores de riesgo para desarrollar complicaciones cardiovasculares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/familias-denuncian-rezago-de-hasta-11-anos-en-juzgados-familiares-de-torreon-EB23776156

Mantener estas enfermedades bajo control puede contribuir a prevenir eventos como infartos y embolias arteriales. A esto se suman medidas como mejorar la alimentación, reducir el consumo de sal, limitar las grasas saturadas y azúcares refinados, realizar actividad física de manera regular y mantener un peso saludable.

También recomendó evitar el consumo de tabaco y limitar el alcohol como parte de las acciones para reducir los factores de riesgo cardiovascular.

REGISTRAN MÁS DEFUNCIONES EN ALGUNOS GRUPOS

De acuerdo con los registros del IMSS en Coahuila, durante los últimos tres años se observó un incremento en las defunciones por enfermedad isquémica del corazón entre hombres de algunos grupos de edad.

$!Una alimentación equilibrada y la actividad física regular forman parte de las medidas para reducir factores de riesgo cardiovascular.
Una alimentación equilibrada y la actividad física regular forman parte de las medidas para reducir factores de riesgo cardiovascular. CORTESÍA

En el rango de 60 a 69 años se contabilizaron 69 defunciones en 2023, 75 en 2024 y 77 en 2025. Entre los hombres de 70 a 79 años, los registros fueron de 75, 81 y 94 casos, respectivamente.

En mujeres, el mayor número de defunciones por esta causa se concentró también en el grupo de 70 a 79 años, con 52 casos en 2023, 52 en 2024 y 58 en 2025.

El IMSS señaló que el sobrepeso y la obesidad pueden incrementar la carga de trabajo del corazón y dificultar el procesamiento de la glucosa, condiciones que favorecen la aparición de hipertensión arterial y prediabetes y que pueden afectar el funcionamiento de las arterias.

$!El IMSS cuenta con acciones de prevención, detección, tratamiento y rehabilitación para pacientes con enfermedades cardiovasculares.
El IMSS cuenta con acciones de prevención, detección, tratamiento y rehabilitación para pacientes con enfermedades cardiovasculares. CORTESÍA

Ante este panorama, el Instituto mantiene un esquema de atención que contempla la prevención de enfermedades cardiovasculares, la detección de factores de riesgo, el tratamiento de complicaciones y la rehabilitación de pacientes que han sufrido eventos como un infarto al miocardio.

El llamado, con motivo del Día Mundial del Corazón, es a no esperar la aparición de síntomas o enfermedades para modificar hábitos y acudir a revisiones médicas que permitan identificar oportunamente factores de riesgo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Activate Coahuila
Ejercicio
Salud

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


IMSS

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Prohibido criticar a la 4T

Prohibido criticar a la 4T
true

POLITICÓN: AHMSA, las sospechas detrás de la adjudicación en la subasta

true

Coahuila: Seguridad vial, el rezago que a nadie le importa
Entre delitos federales en investigación podría haber casos de corrupción como cohecho o peculado.

Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila
Julio Rodríguez fue uno de los protagonistas del triunfo de Saltillo Soccer sobre Santos Laguna en la tercera fecha de la Copa Promesas

Saltillo Soccer vs Club Calor: horario y dónde ver la Jornada 4 de Copa Promesas
Arturo Domínguez defiende oferta por AHMSA y promete agua para Monclova

‘No soy un improvisado ni prestanombres’: Arturo Domínguez, empresario que ofertó por AHMSA
El suicidio asistido es legal en muchos países occidentales , incluida Francia.

El papa León XIV denuncia la ‘falsa compasión’ del suicidio asistido
Una mujer cruza una intersección frente a una valla publicitaria que muestra retratos del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei (derecha), los difuntos líderes del grupo Hezbolá del Líbano, Hassan Nasrallah (centro izquierda) y Hashem Safieddine.

Afirma Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU afirma que la economía de Irán no tendrá nada que comerciar en dos semanas