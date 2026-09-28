IMSS llama a prevenir enfermedades del corazón con hábitos saludables

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a fortalecer la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante detecciones oportunas y cambios en los hábitos de vida. El instituto destacó que la identificación de hipertensión arterial y diabetes es especialmente importante en personas mayores de 40 años, debido a que ambos padecimientos se encuentran entre los principales factores de riesgo para desarrollar complicaciones cardiovasculares.

Mantener estas enfermedades bajo control puede contribuir a prevenir eventos como infartos y embolias arteriales. A esto se suman medidas como mejorar la alimentación, reducir el consumo de sal, limitar las grasas saturadas y azúcares refinados, realizar actividad física de manera regular y mantener un peso saludable. También recomendó evitar el consumo de tabaco y limitar el alcohol como parte de las acciones para reducir los factores de riesgo cardiovascular. REGISTRAN MÁS DEFUNCIONES EN ALGUNOS GRUPOS De acuerdo con los registros del IMSS en Coahuila, durante los últimos tres años se observó un incremento en las defunciones por enfermedad isquémica del corazón entre hombres de algunos grupos de edad.

En el rango de 60 a 69 años se contabilizaron 69 defunciones en 2023, 75 en 2024 y 77 en 2025. Entre los hombres de 70 a 79 años, los registros fueron de 75, 81 y 94 casos, respectivamente. En mujeres, el mayor número de defunciones por esta causa se concentró también en el grupo de 70 a 79 años, con 52 casos en 2023, 52 en 2024 y 58 en 2025. El IMSS señaló que el sobrepeso y la obesidad pueden incrementar la carga de trabajo del corazón y dificultar el procesamiento de la glucosa, condiciones que favorecen la aparición de hipertensión arterial y prediabetes y que pueden afectar el funcionamiento de las arterias.

Ante este panorama, el Instituto mantiene un esquema de atención que contempla la prevención de enfermedades cardiovasculares, la detección de factores de riesgo, el tratamiento de complicaciones y la rehabilitación de pacientes que han sufrido eventos como un infarto al miocardio. El llamado, con motivo del Día Mundial del Corazón, es a no esperar la aparición de síntomas o enfermedades para modificar hábitos y acudir a revisiones médicas que permitan identificar oportunamente factores de riesgo.