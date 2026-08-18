Inicia ciclo escolar 2026-2027 en Prepa 24 del COBAC en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Inicia ciclo escolar 2026-2027 en Prepa 24 del COBAC en Monclova
    Alumnos de la Prepa 24 participaron en las actividades de bienvenida al nuevo periodo académico. CORTESÍA

Autoridades educativas y municipales acompañaron a los estudiantes en el arranque de actividades del nuevo periodo académico

MONCLOVA, COAH.- Estudiantes de la Prepa 24 del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) iniciaron el ciclo escolar 2026-2027, durante un acto al que asistieron autoridades educativas y municipales.

En la ceremonia participaron el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal; el director general del COBAC, Leonardo Jiménez, y la directora del plantel, Rosa Edith Campos, quienes dieron la bienvenida a los alumnos que comenzaron un nuevo periodo académico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova-arranca-carlos-villarreal-pavimentacion-en-colonia-los-reyes-invierten-mas-de-15-mdp-BI22912434

De acuerdo con el Gobierno Municipal, durante el encuentro se destacó la coordinación entre las instituciones educativas, las familias y las autoridades para fortalecer las condiciones de formación de los estudiantes y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

$!La ceremonia reunió a la comunidad estudiantil del COBAC para marcar el comienzo de las actividades escolares.
La ceremonia reunió a la comunidad estudiantil del COBAC para marcar el comienzo de las actividades escolares. CORTESÍA

Villarreal dirigió un mensaje a los jóvenes, a quienes deseó éxito en el nuevo ciclo y señaló que el Municipio mantendrá la colaboración con el sector educativo.

“Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando para que nuestros jóvenes tengan las herramientas y oportunidades necesarias para alcanzar sus metas. Ustedes son parte fundamental del futuro de Monclova”, expresó.

$!Carlos Villarreal dirigió un mensaje a los estudiantes durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027.
Carlos Villarreal dirigió un mensaje a los estudiantes durante el inicio del ciclo escolar 2026-2027. CORTESÍA

La administración municipal señaló que continuará trabajando junto con el Gobierno del Estado y las instituciones educativas en acciones dirigidas a la preparación y desarrollo de los estudiantes de Monclova.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclo Escolar
Educación
Regreso A Clases

Localizaciones


Monclova

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Matrimonio, en vías de extinción
true

Socky Moeller: Una señora muy señora
true

Mirador 18/08/2026
true

La guerra por la narrativa
true

México no es la puerta trasera de China para entrar a EU
true

Sinfonía en gold para los broke
true

Nuevos caminos
Imagen creada a través de la inteligencia artificial para ilustrar un supuesto “apocalipsis laboral generado por la IA”.

Cómo pueden las empresas mitigar el apocalipsis laboral generado por la IA