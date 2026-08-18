Inicia ciclo escolar 2026-2027 en Prepa 24 del COBAC en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Estudiantes de la Prepa 24 del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) iniciaron el ciclo escolar 2026-2027, durante un acto al que asistieron autoridades educativas y municipales. En la ceremonia participaron el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal; el director general del COBAC, Leonardo Jiménez, y la directora del plantel, Rosa Edith Campos, quienes dieron la bienvenida a los alumnos que comenzaron un nuevo periodo académico.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, durante el encuentro se destacó la coordinación entre las instituciones educativas, las familias y las autoridades para fortalecer las condiciones de formación de los estudiantes y ampliar sus oportunidades de desarrollo profesional.

Villarreal dirigió un mensaje a los jóvenes, a quienes deseó éxito en el nuevo ciclo y señaló que el Municipio mantendrá la colaboración con el sector educativo. “Desde el Gobierno Municipal seguiremos trabajando para que nuestros jóvenes tengan las herramientas y oportunidades necesarias para alcanzar sus metas. Ustedes son parte fundamental del futuro de Monclova”, expresó.

La administración municipal señaló que continuará trabajando junto con el Gobierno del Estado y las instituciones educativas en acciones dirigidas a la preparación y desarrollo de los estudiantes de Monclova.