Inicia Raúl Rizo el ciclo escolar 2026-2027 al frente de la Secundaria Federal 1 ‘Juan Gil González’ de Monclova

El nuevo director tomó la responsabilidad al iniciar el ciclo escolar 2026-2027, en un plantel que actualmente atiende a más de mil 400 estudiantes, lo que representa también un reto importante para quienes están al frente de la institución.

MONCLOVA, COAH.- Con el compromiso de mantener el buen nivel académico y, al mismo tiempo, seguir mejorando las condiciones de la escuela, el profesor Raúl Rizo Zaragoza asumió la dirección de la Secundaria Federal Número Uno “Juan Gil González”, una institución que continúa siendo de las más solicitadas por las familias de Monclova .

Rizo Zaragoza señaló que recibe una escuela que se encuentra en buenas condiciones y destacó que esto ha sido posible gracias al trabajo que se ha realizado de manera conjunta entre las autoridades y la comunidad educativa.

Explicó que detrás de las mejoras que hoy pueden observarse en el plantel existe un trabajo en equipo, en el que participan tanto las autoridades estatales y municipales como los propios maestros y padres de familia.

“Es un trabajo de equipo, bajo el liderazgo de nuestro gobernador Manolo Jiménez y de los diferentes órganos de gobierno”, comentó.

El director reconoció que la Secundaria Federal 1 tiene una gran demanda entre las familias, por lo que mantener las instalaciones en buenas condiciones será una de las prioridades durante su gestión.

Dijo que, además de atender las necesidades de infraestructura, buscará trabajar de cerca con los padres de familia para que puedan involucrarse en las acciones que se requieren dentro de la escuela.

“Mi mensaje para los padres es que juntos hagamos de la escuela lo que más se necesita, que podamos satisfacer principalmente lo que es la infraestructura educativa”, expresó.

Rizo Zaragoza destacó que en el aspecto académico cuenta con un equipo de maestros comprometidos, por lo que existe una buena base para continuar trabajando con los alumnos.

“Tenemos un colectivo muy bien definido, con maestros echados para adelante”, afirmó.

Señaló que el objetivo será aprovechar ese compromiso de los docentes y mantener el trabajo que durante años ha permitido que la institución tenga reconocimiento entre los estudiantes y sus familias.

El nuevo director manifestó que asume esta etapa con responsabilidad y con la intención de escuchar tanto a los maestros como a los padres de familia, pues consideró que la comunicación será fundamental para conocer las necesidades que existen y buscar soluciones.