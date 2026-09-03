Inicia Raúl Rizo el ciclo escolar 2026-2027 al frente de la Secundaria Federal 1 ‘Juan Gil González’ de Monclova

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    Inicia Raúl Rizo el ciclo escolar 2026-2027 al frente de la Secundaria Federal 1 ‘Juan Gil González’ de Monclova
    La Secundaria Federal Número Uno atiende actualmente a más de mil 400 estudiantes. LIDIET MEXICANO
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Raúl Rizo Zaragoza asumió la dirección de la Secundaria Federal Número Uno de Monclova, donde buscará mantener el nivel académico y mejorar la infraestructura

MONCLOVA, COAH.- Con el compromiso de mantener el buen nivel académico y, al mismo tiempo, seguir mejorando las condiciones de la escuela, el profesor Raúl Rizo Zaragoza asumió la dirección de la Secundaria Federal Número Uno “Juan Gil González”, una institución que continúa siendo de las más solicitadas por las familias de Monclova.

El nuevo director tomó la responsabilidad al iniciar el ciclo escolar 2026-2027, en un plantel que actualmente atiende a más de mil 400 estudiantes, lo que representa también un reto importante para quienes están al frente de la institución.

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Rizo Zaragoza señaló que recibe una escuela que se encuentra en buenas condiciones y destacó que esto ha sido posible gracias al trabajo que se ha realizado de manera conjunta entre las autoridades y la comunidad educativa.

Explicó que detrás de las mejoras que hoy pueden observarse en el plantel existe un trabajo en equipo, en el que participan tanto las autoridades estatales y municipales como los propios maestros y padres de familia.

“Es un trabajo de equipo, bajo el liderazgo de nuestro gobernador Manolo Jiménez y de los diferentes órganos de gobierno”, comentó.

El director reconoció que la Secundaria Federal 1 tiene una gran demanda entre las familias, por lo que mantener las instalaciones en buenas condiciones será una de las prioridades durante su gestión.

Dijo que, además de atender las necesidades de infraestructura, buscará trabajar de cerca con los padres de familia para que puedan involucrarse en las acciones que se requieren dentro de la escuela.

“Mi mensaje para los padres es que juntos hagamos de la escuela lo que más se necesita, que podamos satisfacer principalmente lo que es la infraestructura educativa”, expresó.

Rizo Zaragoza destacó que en el aspecto académico cuenta con un equipo de maestros comprometidos, por lo que existe una buena base para continuar trabajando con los alumnos.

“Tenemos un colectivo muy bien definido, con maestros echados para adelante”, afirmó.

Señaló que el objetivo será aprovechar ese compromiso de los docentes y mantener el trabajo que durante años ha permitido que la institución tenga reconocimiento entre los estudiantes y sus familias.

El nuevo director manifestó que asume esta etapa con responsabilidad y con la intención de escuchar tanto a los maestros como a los padres de familia, pues consideró que la comunicación será fundamental para conocer las necesidades que existen y buscar soluciones.

$!Raúl Rizo Zaragoza asumió la dirección de la Secundaria Federal Número Uno “Juan Gil González” de Monclova.
Raúl Rizo Zaragoza asumió la dirección de la Secundaria Federal Número Uno “Juan Gil González” de Monclova. LIDIET MEXICANO

La meta, dijo, será que los alumnos puedan contar no solamente con una educación de calidad, sino también con espacios dignos y adecuados para desarrollar sus actividades.

Con una matrícula superior a los mil 400 estudiantes, Rizo Zaragoza inicia así su gestión al frente de una de las secundarias con mayor demanda en Monclova, apostando por el trabajo en equipo y por mantener la confianza que las familias han depositado en la institución.

Cabe señalar que el pasado lunes, durante el arranque del ciclo escolar, estuvieron presentes autoridades municipales y estatales, entre ellas representantes del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quienes refrendaron su respaldo a la comunidad educativa.

En el evento también se realizó la entrega de útiles escolares para los estudiantes, como parte de las acciones emprendidas al inicio del nuevo ciclo escolar.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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