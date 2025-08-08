Inician reforestación de comunidades rurales de San Buenaventura

Monclova
/ 8 agosto 2025
    Inician reforestación de comunidades rurales de San Buenaventura
    Se entregaron ejemplares de árboles frutales y de sombra, para reforestar los ejidos de San Buena. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Gobierno municipal entrega árboles a representantes de comunidades ejidales

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con el objetivo de reforestar las comunidades rurales y fomentar una cultura ambiental responsable, el gobierno municipal de San Buenaventura inició la entrega de árboles de sombra y frutales a representantes de distintos ejidos.

Esta actividad se realiza a través de la Dirección de Servicios Primarios y beneficiará al Ejido San Francisco, Ejido Sombrerete, Ejido Rosa de Guadalupe, Ejido Guadalupe Victoria, Ejido San Antonio de la Cascada, Ejido San Lorenzo, Ejido San Antonio de las Higueras, Ejido San Blas, Congregación Santa Gertrudis y Ejido Santa Gertrudis.

TE PUEDE INTERESAR: Incertidumbre arancelaria no ha frenado inversiones en Coahuila: Manolo Jiménez

Armando Contreras Garza, regidor de Desarrollo Rural, resaltó la importancia de trabajar en conjunto para reforestar las tierras y fomentar una cultura ambiental responsable.

El director de Servicios Primarios, Abdiel Castellanos Lara, reconoció el papel fundamental de los comisariados y comunidades rurales, y destacó que cada árbol representa una oportunidad para restaurar y conservar el patrimonio natural del municipio.

En voz de los beneficiarios, el comisariado del Ejido San Francisco, José Ever Posada Salas, agradeció el apoyo recibido y reafirmó el compromiso de las comunidades con el cuidado del entorno.

También se contó con la participación del regidor José Martín Cortez López, quien reconoció el esfuerzo de quienes harán posible que estos árboles crezcan y den frutos para futuras generaciones.

Temas


Árboles
Reforestación

Localizaciones


San Buenaventura

