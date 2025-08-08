Incertidumbre arancelaria no ha frenado inversiones en Coahuila: Manolo Jiménez

TORREÓN, COAH.- A pesar de la incertidumbre económica generada por la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, a Coahuila siguen llegando inversiones, declaró el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Algunos proyectos de inversión están en marcha y se anuncian expansiones de otras, lo que representa creación de empleo formal, pero también hay empresas que siguen llegando y piden que se mantenga un perfil bajo, por sus compromisos corporativos y otras que efectivamente permanecen en stand by”, detalló el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: Inició Manolo Jiménez en La Laguna el Programa de Empleo Temporal

El mandatario adelantó que la próxima semana estará en La Laguna anunciando una inversión de casi 500 millones de pesos, una inversión más para seguir generando fuentes de empleo.

Una vez que se aclare por completo el tema de los aranceles, el gobernador confió en que terminará la incertidumbre económica y se vuelvan a detonar las inversiones en la entidad.

COAHUILA: ESTADO CON MENOS HOMICIDIOS EN EL PAÍS

“Coahuila es uno de los tres Estados con menos homicidios dolosos en el país, incluso muchos menos que el año pasado, pero una sola persona que haya perdido la vida presenta una razón total para echarle todas las ganas y fortalecernos, lo cual lo estamos haciendo”, reveló el gobernador Manolo Jiménez.

“Con voluntad, trabajando en equipo y en coordinación con todas las instancias de gobierno y eso es lo que ha permitido que hoy en día tengamos los menores indicadores de los últimos 20 años y, por ende, los mejores indicadores del país”, declaró Jiménez Salinas.

El mandatario citó un tema relevante: el 100 por ciento de estos homicidios tienen que ver con la violencia social o familiar, pero no están ligados al crimen organizado. “De las 50 muertes violentas registradas en la entidad en lo que va del año, 49 de ellas están resueltas”, aclaró.