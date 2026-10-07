Instituto Tecnológico de Monclova abre especialización en diseño de circuitos integrados

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    Instituto Tecnológico de Monclova abre especialización en diseño de circuitos integrados
    El Tecnológico de Monclova avanza en la formación de estudiantes especializados en semiconductores. LIDIET MEXICANO

El Tecnológico de Monclova formará especialistas en diseño de circuitos integrados con apoyo de un laboratorio y nuevas capacitaciones

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Tecnológico de Monclova iniciará oficialmente la especialización en diseño de circuitos integrados dentro de sus programas de ingeniería, con el respaldo de un laboratorio de semiconductores y una inversión de 4.4 millones de pesos, como parte de la estrategia de Coahuila para incursionar en esta industria tecnológica.

El proyecto fue presentado durante una rueda de prensa encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez y el secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, Luis Olivares, quienes dieron a conocer los avances de una estrategia en la que participan también la Secretaría de Educación, el Tecnológico de Monclova y el área de Promonclova.

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$!El Tecnológico de Monclova avanza en la formación de estudiantes especializados en semiconductores.
El Tecnológico de Monclova avanza en la formación de estudiantes especializados en semiconductores. LIDIET MEXICANO

El director del Tecnológico de Monclova, Juan Darío Hernández Guerrero, informó que alrededor de 300 estudiantes ya reciben formación relacionada con semiconductores a través de las carreras de Ingeniería Electrónica, Industrial y Mecatrónica.

Detalló que actualmente participan 127 alumnos de Ingeniería Electrónica, 137 de Ingeniería Industrial y 53 de la nueva generación de Ingeniería Mecatrónica, quienes comenzaron a cursar asignaturas que les proporcionan las bases para avanzar posteriormente hacia una especialización en el sector.

Entre las materias consideradas en esta preparación se encuentran caracterización de dispositivos electrónicos semiconductores, ingeniería de interfaces y análisis y síntesis de circuitos, además de contenidos relacionados con hardware, herramientas especializadas y procesos de manufactura.

Hernández Guerrero destacó que el laboratorio de semiconductores será una herramienta estratégica para la preparación de los estudiantes y permitirá ampliar la colaboración con otros niveles educativos e instituciones de la región.

Como parte de esta etapa, también se anunció un diplomado de 140 horas dirigido a estudiantes de preparatoria, universitarios y público en general. Las inscripciones comenzarán la próxima semana y se contempla ofrecer becas por parte del Gobierno del Estado y el Municipio de Monclova para facilitar el acceso a esta capacitación.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez señaló que el objetivo es convertir al Tecnológico de Monclova en la base de esta estrategia y extender posteriormente el conocimiento y las capacidades desarrolladas hacia otras universidades de la localidad.

Explicó que el Municipio, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Económico trabajan en la búsqueda de nuevas etapas de inversión que permitan profundizar la especialización técnica y ampliar el alcance del proyecto.

Villarreal Pérez agregó que ya existen acercamientos con empresas vinculadas con la industria de semiconductores, incluida una compañía que actualmente cuenta con jóvenes practicantes del Tecnológico de Monclova.

La formación de talento, dijo, busca no solo generar oportunidades laborales para los estudiantes, sino también convertirse en un factor para atraer nuevas inversiones hacia Monclova y la Región Centro.

Por su parte, Luis Olivares señaló que la estrategia forma parte del proceso de diversificación industrial que impulsa Coahuila ante la reconfiguración económica mundial.

El funcionario recordó que el estado mantiene una posición relevante en las industrias automotriz y de autopartes, pero ahora busca ampliar su participación hacia sectores tecnológicos como los semiconductores, cuya demanda continúa creciendo debido a su utilización en productos como teléfonos celulares, refrigeradores y automóviles.

Olivares destacó además el acuerdo de colaboración que Coahuila mantiene con Arizona State University, mediante el cual se busca capacitar a docentes y adquirir conocimiento especializado para acelerar el desarrollo de capacidades relacionadas con esta industria.

El secretario de Desarrollo Económico sostuvo que la meta no es únicamente atraer una empresa del sector, sino construir un ecosistema que permita hacer viable la instalación de compañías dedicadas a los semiconductores.

Para ello, se pretende aprovechar la ubicación geográfica, infraestructura y capacidad industrial de Coahuila, con Monclova como uno de los puntos de partida para desarrollar esta nueva ruta tecnológica.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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