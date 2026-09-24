Investigan en Monclova muerte de mujer que cayó de escaleras

MONCLOVA, COAH.— Una caída dentro de su propia casa terminó con la vida de Antonieta Muñiz, de 78 años. Su esposo la encontró inconsciente en la sala de una vivienda de la colonia Guadalupe, de Monclova, Coahuila, después de que presuntamente cayó por las escaleras.

El hecho fue reportado alrededor de las 10:30 horas en un domicilio de la calle Uruguay. Según la versión que el esposo proporcionó a las autoridades, ambos se preparaban para salir. Él se dirigió a la cocina mientras Antonieta permanecía en el segundo piso; al regresar para buscarla, la halló tendida boca abajo en la planta baja, con una herida y sangrado a la altura de la cabeza.