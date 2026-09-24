Investigan en Monclova muerte de mujer que cayó de escaleras
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Antonieta Muñiz fue encontrada inconsciente en la sala de su vivienda; paramédicos de la Cruz Roja confirmaron su fallecimiento
MONCLOVA, COAH.— Una caída dentro de su propia casa terminó con la vida de Antonieta Muñiz, de 78 años. Su esposo la encontró inconsciente en la sala de una vivienda de la colonia Guadalupe, de Monclova, Coahuila, después de que presuntamente cayó por las escaleras.
El hecho fue reportado alrededor de las 10:30 horas en un domicilio de la calle Uruguay. Según la versión que el esposo proporcionó a las autoridades, ambos se preparaban para salir. Él se dirigió a la cocina mientras Antonieta permanecía en el segundo piso; al regresar para buscarla, la halló tendida boca abajo en la planta baja, con una herida y sangrado a la altura de la cabeza.
El hombre intentó hablarle, pero ella no respondió. Ante la situación, solicitó ayuda a vecinos del sector, quienes llamaron a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la vivienda y, tras revisarla, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
La Policía Municipal había recibido inicialmente el reporte de una mujer inconsciente y con sangrado en la cabeza después de una caída por las escaleras.
Al lugar también acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para realizar las diligencias correspondientes y recabar información sobre lo sucedido.
El esposo declaró que Antonieta no padecía alguna enfermedad, aunque tenía dificultad para caminar y utilizaba bastón. La caída es la circunstancia descrita en los reportes del caso; las diligencias permitirán establecer con precisión la causa del fallecimiento.