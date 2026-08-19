Investigan hallazgo de cuerpo de una mujer en brecha de Monclova, Coahuila

El reporte fue recibido el martes alrededor de las 18:20 horas, luego de que un ciudadano que transitaba por el sector observara los restos en una zona despoblada próxima al libramiento Carlos Salinas de Gortari y diera aviso a las autoridades.

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para identificar a una mujer encontrada en avanzado estado de descomposición en una brecha cercana al Club Toton, en el sector Estancias de San Juan Bautista, en Monclova .

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Coahuila acudieron al sitio, confirmaron el hallazgo y establecieron un perímetro de seguridad para preservar posibles indicios. Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal asumieron las diligencias y solicitaron la intervención de Servicios Periciales.

Los especialistas procesaron la escena, documentaron las condiciones en que fueron encontrados los restos y recolectaron evidencias para incorporarlas a la carpeta de investigación. Debido al avanzado estado de descomposición, en ese momento no fue posible establecer de manera inmediata la identidad de la persona localizada.

Los investigadores tomaron en cuenta características físicas y prendas de vestir como posibles elementos para avanzar en la identificación. Una vez concluidos los trabajos en el lugar, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar la identidad de la víctima y establecer con precisión la causa y circunstancias del fallecimiento.