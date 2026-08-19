Investigan hallazgo de cuerpo de una mujer en brecha de Monclova, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Investigan hallazgo de cuerpo de una mujer en brecha de Monclova, Coahuila
    La Fiscalía mantiene abierta la investigación para identificar a la persona y determinar la causa de muerte. CORTESÍA

La Fiscalía General del Estado inició diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de una fémina aún no identificada

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para identificar a una mujer encontrada en avanzado estado de descomposición en una brecha cercana al Club Toton, en el sector Estancias de San Juan Bautista, en Monclova.

El reporte fue recibido el martes alrededor de las 18:20 horas, luego de que un ciudadano que transitaba por el sector observara los restos en una zona despoblada próxima al libramiento Carlos Salinas de Gortari y diera aviso a las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-cierra-tema-sobre-visa-de-andy-lopez-beltran-y-evita-mas-comentarios-IK22936295

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Coahuila acudieron al sitio, confirmaron el hallazgo y establecieron un perímetro de seguridad para preservar posibles indicios. Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal asumieron las diligencias y solicitaron la intervención de Servicios Periciales.

Los especialistas procesaron la escena, documentaron las condiciones en que fueron encontrados los restos y recolectaron evidencias para incorporarlas a la carpeta de investigación. Debido al avanzado estado de descomposición, en ese momento no fue posible establecer de manera inmediata la identidad de la persona localizada.

Los investigadores tomaron en cuenta características físicas y prendas de vestir como posibles elementos para avanzar en la identificación. Una vez concluidos los trabajos en el lugar, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar la identidad de la víctima y establecer con precisión la causa y circunstancias del fallecimiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-reduce-casos-de-gusano-barrenador-baja-promedio-diario-a-dos-contagios-GK22933252

Hasta el momento, la información confirmada por las autoridades y fuentes periodísticas confiables no permite establecer públicamente que se trate de una mujer ni que exista evidencia confirmada de homicidio, por lo que ambos aspectos permanecen sujetos a los resultados periciales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Fallecimientos
Muertes

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Insaciables

Insaciables
true

Coahuila: Diversificar la economía, ese es el principal desafío
true

POLITICÓN: ¿Morena Coahuila le da la espalda a Andy tras perder su visa?
María del Socorro “Socky” Villar de Moeller dejó una trayectoria ligada al turismo, el comercio, la educación y la vida social de Saltillo.

‘Mi mamá, Socky Villar de Moeller, le entregó su vida a Saltillo”
La joven continuará en casa con su familia el proceso de recuperación tras la grave lesión que sufrió en el cerebro.

¡Se consuma el milagro! Hoy darán de alta a Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
Saltillo recibirá en septiembre a los mejores exponentes del tiro con arco mundial.

Saltillo será sede de la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en septiembre
García Harfuch participó en el encuentro internacional para presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad de México, cuyos principales objetivos son fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Estado.

Terrance Cole resalta cooperación con México y trabajo de García Harfuch
La defensa no discute que ella causó sus muertes, pero afirma que, en ese momento, sufría una grave enfermedad mental que le impedía comprender la naturaleza y la gravedad de sus actos.

¿Quién es Lindsay Clancy? Todo sobre la madre acusada de matar a sus 3 hijos