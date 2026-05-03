Investigan muerte de elemento estatal en Monclova; indagan posible disparo autoinfligido

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    Investigan muerte de elemento estatal en Monclova; indagan posible disparo autoinfligido
    Elementos de seguridad desplegaron acciones en la zona tras el reporte de detonaciones en la colonia Burócratas, en Monclova. CORTESÍA

Fiscalía de Coahuila mantiene abiertas varias líneas de investigación tras el hallazgo; no se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan los peritajes

La Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga la muerte de un hombre en la colonia Burócratas, en Monclova, en hechos ocurridos durante la madrugada de este domingo, cuyo origen aún no ha sido determinado de manera oficial.

De acuerdo con información de la propia dependencia, el fallecido sería un elemento de la Policía Estatal que se encontraba fuera de servicio al momento del incidente.

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Según los primeros indicios recabados en el lugar, la probable causa del deceso podría estar relacionada con un disparo de arma de fuego autoinfligido; sin embargo, la Fiscalía subrayó que esta línea aún se encuentra en proceso de verificación.

En paralelo, versiones difundidas en distintos reportes señalan que los hechos habrían ocurrido durante una reunión en un domicilio del sector, donde presuntamente se registraron detonaciones. No obstante, esta información no ha sido confirmada por la autoridad.

Asimismo, se ha mencionado de manera extraoficial que una mujer habría resultado lesionada por proyectil de arma de fuego y fue trasladada a un hospital de la ciudad, aunque su condición y participación en los hechos tampoco han sido detalladas oficialmente.

La Fiscalía indicó que en las próximas horas se continuarán realizando peritajes y recolección de evidencia balística, así como entrevistas a posibles testigos, con el fin de establecer con precisión la mecánica de lo ocurrido.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación, sin descartar ninguna hipótesis.

La dependencia reiteró que será a través de los resultados periciales como se podrá confirmar la causa de la muerte y las circunstancias en que se registró el hecho.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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